UEFA'dan Dinamo Kiev-Beşiktaş maçı için soruşturma

Dinamo Kiev-Beşiktaş maçında yaşanan taraftar olayları nedeniyle UEFA, maç hakkında soruşturma başlattı.

UEFA'dan yapılan açıklamada Dinamo Kiev cephesi, taraftarın neden olduğu olaylar, meşale yakılması, merdiven boşluklarının ihlali ve organizasyındaki yetersizlikler nedeniyle;

Beşiktaş cephesi ise, taraftarın neden olduğu olaylar ve meşale yakılması nedeniyle disipline sevk edildi.

Neler yaşandı?

Hatırlanacağı üzere maç öncesinde Kiev'li fanatikler, Beşiktaş taraftarına sopalarla saldırmış ve birçok sayıda taraftar yaralanmıştı.



Devre arasında ise iki takım taraftarları çıkan arbede çıkmış ve sandalyeler havalarda uçuşmuştu.