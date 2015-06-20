Şampiyon Pınar Karşıyaka bayrağını Boğaz Köprüsü'ne astı ama...

Türkiye Basketbol Ligi'nde 28 yıl aradan sonra şampiyon olan Pınar Karşıyaka, İstanbul Valiliği'nden özel izin alıp bayrağını Boğaziçi Köprüsü'ne astı. Ancak hava deliği açılmasığı için bayrak köprünün altına yapışıp kaldı.

Emre Oktay'ın Hürriyet'te yer alan haberine göre, Türkiye Basketbol Ligi Play-off Final Serisi'nin 5. maçında dün Anadolu Efes'i 85-71 yenerek seriyi 4-1 önde bitiren Pınar Karşıyaka, karşılaşmadan bir gün önce İstanbul Valiliği'ne başvurarak, "Şampiyon olursak bayrağımızı Boğaziçi Köprüsü'ne astırmak istiyoruz" talebinde bulunmuştu.

Valilik, İzmir kulübünün başvurusuna olumlu yanıt verdi ve bayrak bugün asıldı. Ancak, akıl almaz bir unutkanlık yüzünden bayrak dalgalanamıyor, köprünün altına yapışıp kalıyor. Sebebi ise, bayrağa hava deliklerinin açılmaması...

Büyük emekler vererek 100 metrekarelik dev bayrağı Boğaziçi Köprüsü'ne getiren Karşıyakalılar, bayrağa hava delikleri açmayı unuttu. Bu şekilde sallandırılan bayrak, Boğaz'ın sert rüzgarı yüzünden köprünün altına yapışıp kaldı. Bayrak dalgalanmadığı için, köprünün diğer tarafından bakanlar bayrağı göremiyor.