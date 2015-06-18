Pınar Karşıyaka'dan İstanbul Valiliğine 'Boğaz Köprüsü' başvurusu

Türkiye Basketbol Ligi (TBL) play-off final serisinde yarın Anadolu Efes karşısında galip gelmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek Pınar Karşıyaka'nın bayrağının Boğaziçi Köprüsü'ne asılması için İstanbul Valiliği'ne talepte bulunulduğu bildirildi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, yazılı açıklamasında, yarın İstanbul'da Anadolu Efes ile oynanacak maçta galip gelmesi durumunda, Pınar Karşıyaka'nın 28 yıl aradan sonra şampiyon olacağını hatırlattı.



Şampiyonluğun, başta Karşıyaka ve İzmir olmak üzere, farklı kentlerde de kutlanacağını belirten Akpınar, şunları kaydetti: "Şampiyonluğa yakın olan ve daha çok isteyen taraf biziz. Bunun için kent olarak kenetlendik ve saatleri sayıyoruz. İstanbul'daki maçı da kazanarak, İzmir'e, Karşıyaka'ya şampiyon döneceğimize olan inancımız tam. Sonuç ne olursa olsun, başarımızı, Boğaziçi Köprüsü üzerinden tüm Türkiye'ye bir kez daha göstereceğiz."



Akpınar, 100'e 70 metre uzunluğunda hazırlanan Karşıyaka bayrağının Boğaziçi Köprüsü'ne asılması için resmi olarak İstanbul Valiliği'ne talep yazısını ilettiklerini bildirdi. Anadolu Efes ile Pınar Karşıyaka'nın karşılaştığı serinin 5. maçı, yarın İstanbul'da yapılacak. Seride 3-1 önde olan Pınar Karşıyaka, kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.