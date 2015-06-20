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Spor

Şampiyon Karşıyaka!

Final serisinin beşinci maçında Anadolu Efes'i 85-71 mağlup eden Kaf Kaf, 1986-87 sezonunun ardından ikinci şampiyonluğunu aldı

20 Haziran 2015 01:33

TBL final serisi beşinci maçında Anadolu Efes'e konuk olan Pınar Karşıyaka, sahadan 85-71'lik galibiyetle ayrılarak şampiyonluğunu ilan etti.

Çeyrek finalde Banvit, yarı finaldeyse Fenerbahçe Ülker'i eleyen Kaf Kaf, finalde de normal sezonu ikinci sırada tamamlayan Anadolu Efes'i 4-1 geçti ve şampiyonluğunu ilan etti.

Türkiye Basketbol Ligi'ndeki ilk ve tek şampiyonluğunu 1986-87 sezonunda ilan eden Pınar Karşıyaka, normal sezonu Fenerbahçe Ülker, Anadolu Efes ve Darüşşafaka Doğuş'un ardından üçüncü sırada tamamlamıştı.

Çeyrek sonuçları

1. Çevrek: 24-24 
2. Çeyrek: 38-41 
3. Çeyrek: 50-67

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