Şamil Tayyar: Devlet Bahçeli, Sinan Oğan'a kuduz aşısı yaptırsın

AKP Gaziantep milletvekili Şamil Tayyar, TBMM Genel Kurulu’ndaki kavganın ardından AKP’li vekillerle ilgili twitter’dan sert sözler söyleyen MHP’li Sinan Oğan’a yine twitter’dan yanıt verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye seslenen Tayyar twitter mesajında “Devlet beye çağrımdır; acilen Sinan Oğan'ı doktora götürüp kuduz aşısı yaptırın, aksi halde tüm MHP risk altında kalır” dedi.

Sinan Oğan, Meclis’teki kavganın ardından twitter hesabından yaptığı açıklamalarda “TBMM'de Türkmenlere neden sahip çıkmıyor hükümet diye sorunca AK itlerin saldırısına uğradık” demişti.