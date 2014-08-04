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Politika

MHP'li Sinan Oğan: AK itlerin saldırısına uğradık

TBMM'de MHP ve AKP'li milletvekilleri arasındaki yumruklu kavganın ardından, MHP'li Sinan Oğan'dan Twitter'ta çok ağır ifadeler kullandı

04 Ağustos 2014 19:37

TBMM'de MHP ve AK Partili milletvekilleri arasında Genel Kurul toplantısı sırasında çıkan kavga sonrasında, MHP'li Sinan Oğan'dan şok bir tweet geldi.

AK partililerin kendisine saldırdıklarını öne süren Oğan, tartışmanın neden çıktığını da açıkladı. Ancak bunu yaparken, AK Partili vekillere karşı çok sert ifadeler kullandı.

Tartışmanın "Hükümet Türkmenlere neden  sahip çıkmıyor" sorusu üzerine çıktığını söyleyen MHP'li Oğan, şu mesajları paylaştı;

"TBMM'de Türkmenlere neden sahip çıkmıyor hükümet diye sorunca AK itlerin saldırısına uğradık."

"Şu an TBMM sıralarında 4 kişiyiz. Karşıya 120 kişi birikti. Ama Bozkurtun karşısına çıkmak cesaret ister."

"Bunlar Bir kişiye beş kişi bile gelemiyorlar. 60 kişi birden bana saldırdı. Ama cevaplarını aldılar."

"Evelallah TBMM'de Türk milletinin hakkını savunuyoruz. Karşımızdaki AK itlerin sayısının kaç olduğu önemli değil.."

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