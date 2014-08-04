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Politika

AKP ile MHP'li vekiller Meclis'te kavga etti

Kavgada bazı vekillerin aldıkları darbeler nedeniyle vücutlarının bazı yerlerinin kanadığı görüldü.

04 Ağustos 2014 18:52

TBMM Genel Kurulu'nda MHP Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak ile AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin arasında yumruklu kavga yaşandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı başkanlığında toplandı. Bahçekapılı, toplantıyı açarken milletvekillerinin, Meclis personelinin ve basın mensuplarının bayramını kutlayarak, barış içinde nice bayramlar dileğinde bulundu.

Milletvekillerinin konuşmalarının ardından MHP 'nin, sınır komşularındaki çatışmalara Türkiye 'den katılımın araştırılması önergesinin bugün görüşülmesine ilişkin grup önerisinin görüşmelerine geçildi.

Ardından başlayan IŞİD’le ilgili araştırma komisyonu kurulması üzerine görüşmeler sürerken milletvekilleri arasında sık sık sataşmalar oldu.

Bu sırada MHP idare amiri Ali Uzunırmak AKP ’lileri milletvekillerinin Meclis’te olmayan vekiller adına da oy kullandığını iddia ederek “sahtekarlar” diye bağırdı.

Bunun üzerine AKP’li Mustafa Şahin Uzunırmak’ın üzerine yürüdü ve ikili arasında yumruklu kavga başladı. Kavga sırasında Şahin’in alnı açıldı.

Kavga sakinleşti derken AKP’lilerin arasında kalan MHP’li Sinan Oğan yaklaşık 10 milletvekili tarafından tartaklandı. Kavga yine kavga eden partilerin diğer milletvekilleri tarafından bitirildi.

Meclis Başkan vekili Ayşenur Bahçekapılı kavgaya karışan milletvekillerini odasına çağırarak bir toplantı düzenledi.

 

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