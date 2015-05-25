SAMER son seçim anketini açıkladı; işte partilerin oy dağılımı

Araştırma grubu SAMER’in 17-22 Mayıs 2015 tarihleri arasında, Türkiye nüfusunu temsilen, kır ve kent seçmen sayıları dikkate alınarak, 7 bölgedeki 28 İl, 110 ilçede, yüzde 99 güven düzeyi ve yüzde 2 göz yumulabilir hata payı doğrultusunda, 4150 hanede yüz yüze görüşme yöntemi ile yaptığı anketin sonuçları açıklandı. Ankete göre AKP yüzde 41.5, CHP yüzde 26 HDP yüzde 10.9, MHP yüzde 14.7, SP yüzde 2.2, diğer yüzde 0.6 oy alıyor.

Araştırma grubunun yüzde 4.2’si ise kararsız olduğunu belirtilen ankette karasızların oy oranı dağıtıldıktan sonra oy oranları AKP yüzde 43.3, CHP yüzde 27.1, HDP yüzde 11.3, MHP yüzde 15.3, SP-BBP Milli İttifak’ı yüzde 2.3 ve diğer yüzde 0,6 oldu. Ankete katılanların yüzde 32’si HDP’nin barajı geçmesini istediğini ifade etti.

Mecliste grubu bulunan partiler belirtilerek bunlara karşı oy verme potansiyelleri sorulduğunda, araştırma grubunun yüzde 55.4’ü AKP’ye oy verebileceğini, yüzde 44.6’sı kesinlikle oy vermeyeceğini, yüzde 36.9’u CHP’ye oy verebileceğini, yüzde 63.1’i kesinlikle oy vermeyeceğini 31.5’i MHP’ye oy verebileceğini, yüzde 68.5’i kesinlikle oy vermeyeceğini, yüzde 23.1’i HDP’ye oy verebileceğini, yüzde 76.9’u kesinlikle oy vermeyeceğini belirtmiştir.

Bunun yanında yine çalışma sonuçlarına göre araştırma grubunun yüzde 32.1’i HDP’nin barajı geçmesini isterken, AKP seçmeninin 15.2’si, CHP seçmeninin yüzde 44.4’ü MHP seçmeninin 8.5’i bu görüşte.

Son olarak gündemin en önemli tartışmalarından biri olan başkanlık sistemine olan destek yüzde 38.2. AKP seçmeninde başkanlık sistemine destek oranı yüzde 76.8’dir. Çalışmanın en dikkat çekici verisi ise HDP’ye oy verebilirim yanıtı verenlerin yüzde 76.2’si başkanlık sistemine karşı olduğunu belirtti.