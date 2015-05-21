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Seçimlere 16 gün kala MetroPOLL'ün son anketi; işte partilerin oy dağılımı...

Ankete göre, seçimlere parti olarak girme kararı alan HDP barajı aşmak üzere...

21 Mayıs 2015 15:28

7 Haziran genel seçimleri öncesinde ‘Türkiye’nin nabzı’nı tutan MetroPOLL’ün mayıs ayı araştırmasının sonuçları açıklandı.

Ankete göre, AKP’nin yüzde 42.8, CHP’nin yüzde 27, MHP’nin yüzde 17.1, HDP’nin ise yüzde 9.2 oy oranında gözüküyor.

8-11 Mayıs tarihlerinde yapılan araştırmanın sonuçlarına göre 
anket sonuçlarında seçimlerde alacağı oy oranı seçimlerde kilit rol oynayacak olan HDP'nin yüzde 9.2 ile seçim barajı altında kalması dikkat çekti. SP-BBP ittifakının oy oranı ise yüzde yüzde 3.1 gözüküyor.

Metropoll'ün son anket sonucuna göre yüzde 42.8'lik oy oranına sahip olan AK Parti 2011 yılında yüzde 49.8 oy almıştı. Ankette yüzde 27 oy oranına sahip olduğu iddia edilen CHP'nin ise 2011 seçim sonuçlarına göre oy oranı yüzde 25.98 idi.

2011'de yüzde 13.1 oy olan MHP'nin son ankete göre ise oy oranı yüzde 17.1'e çıktı. 

 

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