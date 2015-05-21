'KONDA'nın anket sonuçları piyasayı sarstı'

Uzmanlar, KONDA Araştırma Şirketi'nin müşterileriyle paylaştığı seçim anketi sonuçlarındaki revizyonun, piyasalara satış getirdiğini açıkladı. AKP'nin oy oranını yüzde 42,9'den 40,5'e, HDP'nin oy oranını ise yüzde 12,1'den 11'5'e düşüren yeni sonuçların, koalisyon hükümeti fiyatlamasına neden olduğu belirtildi.

BloombergHT'nin haberine göre, uzmanlar bugün KONDA’nın müşterilerine geçtiği bir anketin sonuçlarının piyasalara satış getirdiğini belirtiyor.

Nisan ayında yapılan bir önceki çalışmaya göre AK Parti’nin oylarını yüzde 42,9’dan yüzde 40,5’e, HDP’nin oylarını ise yüzde 12,1’den yüzde 11,5’e düştüğünü gösteren anket, koalisyon hükümeti fiyatlamasına neden oldu.

Dolar/TL güniçinde 2,56 seviyesinden 2,59 seviyesine kadar çıkarken, son 3 haftanın en sert düşüşünü yaşadı. Borsada ise banka hisseleri öncülüğünde düşüş yaşandı. Bankacılık Endeksi yüzde 1,96 değer kaybederken, BIST 100 endeksi günü yüzde 1,4 düşüşle kapattı.

'Anketin asıl negatif etkisi bankacılık hisselerinde oldu'

“Bir anket şirketinin piyasaya sızdırılan sonuçlarında ortaya çıkan koalisyon senaryosu ile Bankacılık endeksi yüzde 2 değer kaybetti” diyen TEB Stratejisti Işık Ökte, “Buna karşın TL sepeti dünkü seviyelerden hala güçlü. Sabit getiri piyasası bozulmadı. 2 yıllık gösterge tahvil alıcılı kapattı. Anketin asıl negatif etkisinin bankacılık hisselerinde olduğunu görüyoruz. Bunun nedeni de son dönemdeki çabuk gerçekleşen yüzde 10’luk BIST banka rallisinin kar realizasyonu olabilir. ” ifadelerini kullandı.

KONDA Genel Müdürü, raporun varlığını teyit etmedi

BusinessHT’nin elde ettiği Konda anket sonuçlarına göre AK Parti yüzde 40,5, CHP yüzde 28,7, MHP yüzde 14,4 ve HDP yüzde 11,5 oy alıyor.

KONDA’nın Genel Müdürü Bekir Ağırdır, raporu sadece müşterileri için yazdıklarını, kamuoyu ile paylaştıkları bir anket çalışmalarının olmadığını kaydetti. Ağırdır, “Müşterilerimiz ile yaptığımız anlaşma gereği böyle bir raporun olduğunu ya da olmadığını söyleyemem” dedi.

Kur ve borsadaki bozulmaya karşın faiz piyasası tepki vermedi. Gösterge tahvilin bileşik faizi günü yüzde 9,61’den kapattı.