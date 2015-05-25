T24 LogoT24 Logo
Gündem

SONAR'ın son tahminlerine göre hangi parti, yüzde kaç oy alıyor?

Sonar Başkanı: HDP barajı aşarsa 276 milletvekili sayısını bulan bir parti çıkmayacak

25 Mayıs 2015 17:13

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, 7 Haziran'daki genel seçimlere iki hafta kala son anket verilerini açıkladı. AKP’nin yüzde 40 banda kadar düştüğünü söyleyen Bayrakçı, MHP'nin oylarını yüzde 18-19'a kadar yükselttiğini ifade etti. CHP'nin oy oranının yüzde 26 civarında olduğu değerlendirmesi yapan Bayrakçı, HDP'nin oy oranının ise yüzde 11,5 oranında olduğunu açıkladı.

CNN Türk canlı yayınına katılan Sonar Başkanı Hakan Bayrakçı, 7 Haziran seçimlerinin kaderini HDP'nin belirleyeceğine dikkat çekerek, "HDP barajı aşarsa 276 milletvekili sayısını bulan bir parti çıkmayacak" dedi.

Bayrakçı, seçimler öncesi son anketlerini 27 Mayıs'ta açıklayacaklarını söyledi.

ETİKETLER

seçimleranketmhpakpak partierdoğancumhurbaşkanıhdpbarajoy oranımayıs276 nmilletvekilitek başına iktidar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24