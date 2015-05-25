SONAR'ın son tahminlerine göre hangi parti, yüzde kaç oy alıyor?

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, 7 Haziran'daki genel seçimlere iki hafta kala son anket verilerini açıkladı. AKP’nin yüzde 40 banda kadar düştüğünü söyleyen Bayrakçı, MHP'nin oylarını yüzde 18-19'a kadar yükselttiğini ifade etti. CHP'nin oy oranının yüzde 26 civarında olduğu değerlendirmesi yapan Bayrakçı, HDP'nin oy oranının ise yüzde 11,5 oranında olduğunu açıkladı.

CNN Türk canlı yayınına katılan Sonar Başkanı Hakan Bayrakçı, 7 Haziran seçimlerinin kaderini HDP'nin belirleyeceğine dikkat çekerek, "HDP barajı aşarsa 276 milletvekili sayısını bulan bir parti çıkmayacak" dedi.

Bayrakçı, seçimler öncesi son anketlerini 27 Mayıs'ta açıklayacaklarını söyledi.