Samatya’daki Ermenilere bir saldırı daha

Samatya’da oturan Sultan Aykar, 22 Ocak Salı günü 17.00 civarında dairesine girdiği sırada, baştan aşağı siyah giyinmiş maskeli, 35 yaşlarında kır saçlı bir kişi tarafından darp edildi. Yaşlı kadının çığlıkları duyan komşuların yetişmesi üzerine, saldırgan kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

'Eve sokmaya çalıştı'

AGOS Gazetesi'nden Emre Ertani'nin haberine göre, Sultan Aykar’ın kızı Maryam Yelegen, Samatya’daki olaylardan sonra annesini hiç yalnız bırakmadıklarını dile getirerek olayı şöyle anlatıyor: “Annem saat 15.00’te hasta ziyaretine gitmek üzere evden çıkıyor ve 17.00 civarı evine yeniden dönüyor. Giriş kattaki evinin kapısını açtığı sırada, arkadan bir kişi kafasını yumruklayarak saldırıyor. Yere düşünce de tekmeleyerek darp etmeye devam ediyor. Ağzı kan dolmuş, gözünün de merceği düşmüş. Annemi eve sokmaya çalışırken ‘İmdat’ diye çığlık atması üzerine komşular yetişmişler. Saldırgan da kaçarak uzaklaşmış.”

Komşularının telefon ederek durumu bildirmesi üzerine annesinin eve gittiğini söyleyen Yelegen, “Hemen aldık, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdük annemi, MR, beyin tomografisi ve akciğer filmi çekildi. Gözünün merceği sallanıyordu, düşmek üzereydi. Ona müdahale ettiler, doktor gözünü kaybedebileceğini söyledi: ‘Yarın hocalarımız muayene edip ameliyat olup olmayacağına karar verecekler ama yeniden görebilir mi, bir şey diyemeyiz’ dediler.”

80 yaşındaki Sultan Aykar, şu saatlerde İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gözünden ameliyat ediliyor.

'Bir cinayet, bir darp ve kaçırma girişimi'

Samatya’da, Aralık ayının başında da, yalnız yaşayan 87 yaşındaki bir Ermeni kadın saldırıya uğramıştı. T.A., evinden içeri girerken arkasından yaklaşan saldırgan, kadını önce yumruklayıp ardından da boğazını sıkmıştı. Ziynet eşyaları çalınan T.A, saldırı sonucunda bir gözünü kaybetmiş, bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu olmuştu.



Maritsa Küçük adlı 85 yaşındaki kadının, Samatya’da tek başına yaşadığı evinde vahşice öldürülmesi olayının yankıları sürüyor. 28 Aralık Cuma günü yaşanan cinayet Ermeni toplumunu tedirgin etti. Darp edildikten sonra vücuduna aldığı bıçak darbeleri sonucunda yaşamını yitiren Küçük’ün üzerindeki ziynet eşyaları alınmış ve çıplak bir halde bulunmuştu.



Öte yandan, Samatya’da, 6 Ocak Pazar günü kiliseye gitmek üzere olan yaşlı bir Ermeni kadın kaçırılmaya çalışılmıştı. Surp Dzınunt (Kutsal Doğuş ve Beliriş) ayinine katılmak için Surp Kevork Kilisesi’ne giden kadın, erzak ve para yardımı vaadinde bulunan üç kişi tarafından zorla bir araca bindirilmek istenmişti. Kiliseden yetişenlerin duruma müdahele etmesi üzerine kadın kurtuldu.

'İHD bugün Aksaray Emniyet Amirliği’ne gidecek'

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi, bugün saat, 16.00’da Samatya’nın bağlı olduğu Aksaray Emniyet Amirliği’ne giderek yetkililerle görüşecek. İHD’nin, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bunun örgütlü bir girişim olduğunu ve devam edeceğini düşünüyoruz, bireysel suç olarak görülmemesi ve bütün bağlantılarıyla ortaya çıkarılması yönünde çalışma yapılmasını, bu bağlamda dosyanın Terörle Mücadele Kanunu’ndan sorumlu savcılığa gönderilmesini talep edeceğiz.”