Ermeni asıllı kadın, 7 yerinden bıçaklanarak öldürüldü!

İstanbul Fatih'te Marissa Küçük adlı Ermeni asıllı bir kadın (84), evinde 7 yerinden bıçaklanmış ve boğazı kesilmiş halde bulundu.

Olay, Fatih Davutpaşa Mahallesi Marmara Caddesi İzci Türk Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın zemin katında meydana geldi.

Evinde yalnız yaşayan Marissa Küçük'ün oğlu Zadik Küçük, mesai bitiminde annesinin ziyaretine gitti. Zili çalmasına rağmen kapının açılmaması üzerine Küçük, yanında bulunan anahtarla kapıyı açtı.

Küçük, annesinin kapının arkasında boğazı kesilmiş halde yerde hareketsiz şekilde yatarken gördü.

Küçük, durumu 115 polis ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 7 yerinden bıçaklanan ve boğazı kesilen Marissa Küçük'ün yaşamını yitirdiğini saptadı.

Savcı ve olay yeri inceleme polislerinin evdeki incelemesinin ardından yaşlı kadının cesedi otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Yaşlı kadının bir alt katında oturan komşusu Ümit Başkan, "Ben 4 aydır burada oturuyorum.Teyzeyi en son bugün saat 15.30 sıralarında gördüm.

Ellerindeki poşetlerle marketten geliyordu. Sonra eşim telefon açtı. Teyzenin öldüğünü söyledi. Polisin dediğine göre boğazı kesilmiş. Yaşlı kadın evde tek başına yaşıyordu" şeklinde konuştu.

Polis, Ermeni asıllı 4 çocuk annesi Küçük'ü öldüren şüpheli ya da şüphelileri tespit etmek için çalışma başlattı.