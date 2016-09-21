Salih Müslim: Kürt devleti ilan etmek gibi bir düşüncemiz yok

PDY lideri Salih Müslim Kürt devleti ilan etmek gibi bir düşünceleri olmadığını söyledi.

"Amerika’nın Sesi"nin sorularını yanıtlayan PYD lideri Salih Müslim, birleşik bir Suriye istediklerini vurguladı.

PYD lideri Müslim, "Bölünme, parçalanma, hiçbir zaman istedemedik. Elimizden geldiği kadar da bölünmeye engel oluruz" ifadesini kullandı.

Salih Müslim demokratik bir Suriye'de Kürtlerin demokratik haklarına kavuşmasını istediklerini kaydetti.

Salih Müslim Türkiye'nin Rakka operasyonuna katılma ihtimalini de değerlendirdi.

PYD lideri Salih Müslim, "Türkiye’nin böyle bir mücadeleye girişmesi inandırıcı değil. IŞİD'e karşı Türkiye’nin niyeti kuşku uyandırıyor” dedi.