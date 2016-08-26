Salih Müslim: Demokratik Suriye Güçleri halkını savunacaktır

PYD Eş Başkanı Salih Müslim, Cerablus operasyonuna ilişkin, “Bu kabul edilemez, bir işgaldir. Biz nasıl ki topraklarımızı kendimiz savunduysak, muhakkak Suriye halkı da kendini savunacaktır. Demokratik Suriye Güçleri karşısında kim olursa olsun halkını savunacaktır” dedi.

Demokratik Birlik Partisi (PYD) Eş Başkanı Salih Müslim, Med Nuçe televizyonuna konuştu.

Müslim’in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

“Hedef Kürt halkının kazanımları yerle bir etmek”

“Türkiye’nin, AKP’nin hedefi Kürt halkını yok etmek, oradaki kazanımları yerle bir etmektir. Türkiye bunu daha önce DAİŞ yoluyla yapmak istedi. Kobanê’ye saldırısı, Serêkaniye’ye saldırısı buna örnektir.

“Bununla başaramadı. DAİŞ git gite yenildi, sonra başkalarıyla yapmak istedi, onlar da yenildi. Şimdi artık kendisi çok maceracı bir şekilde başka bir devletin topraklarına, başka toprakların egemenliğine saldırıyor.

“Rusya veya ABD’den onay aldıklarını tahmin etmiyorum”

“(Bu bir anlaşma sonucu mudur, Türkiye Rusya ya da rejimle mi anlaştı” sorusu) Suriye rejim olarak zaten bir şey yapamıyor, elleri, kolları bağlıdır. Olsa olsa onlarla İran arasında bir anlaşmanın sonucu olabilir. Rusya veya Amerika’dan onay aldıklarını tahmin etmiyorum.

“Önümüzdeki günlerde daha fazla açığa çıkacaktır. Türkiye’nin bahanesi ne olursa olsun, bu uluslararası anlaşmalara da ters düşüyor. Çok maceracı bir politikadır bu ve muhakkak Türkiye’nin başına çok bela olacaktır.

“Suriye’nin geleceğine bölge halklarının karar vermesi gerekiyor. Ne olursa olsun oradaki bölge bizim bölgemizdir. Suriye halklarının bölgesidir, Kürtlerdir, Türkmenlerdir, Araplardır, en iyisini, ne yapacağımızı en iyisini biliriz.

“Başlarına çok büyük belalar açılacak”

“Cerablus Askeri Komutanı’nın infazı gibi komplolarla bu iş yürütülemez. Uzun vadeden bahsediyoruz. Bugün Türkiye Silahlı Kuvvetleri güçlüdür, bazı yerlere girebilirler ama önümüzdeki günlerde başlarına çok büyük belalar açılacaktır.

“Kendi işbirliğiyle yaratılmış bazı çevrelerle bütün bölgeyi işgal etmek, tüm dengeleri alt üst ediyor. Bu kabul edilemez, bir işgaldir.

“Biz nasıl ki topraklarımızı kendimiz savunduysak, muhakkak Suriye halkı da kendini savunacaktır. Demokratik Suriye Güçleri karşısında kim olursa olsun halkını savunacaktır.”

“Kimse bu saldırıyı kabullenmiyor”

Bazı temaslar için Güney Afrika’da bulunan Müslim, Cerablus saldırısına ilişkin diplomatik temaslarda da bulunduklarını sözlerine ekleyerek, “Görüştüğümüz kişiler oluyor. Hepsi bizim yanımızdadır, kimse bu saldırıyı kabullenmiyor. Bu işgal, uluslararası arenada kimsenin kabul edeceği bir şey değil” diye konuştu