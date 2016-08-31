AB Bakanı Çelik: PYD ateşkes anlaşması için muhatap değil

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Suriyeli Kürt gruplar arasında 'çatışmasızlık anlaşmasına varıldığı' iddialarının doğru olmadığını söyledi.

ABD'de Beyaz Saray sözcüsü John Earnest, 'Türk ordusu ile IŞİD'e karşı savaşan diğer gruplar arasında çatışmaların durmasından memnuniyet duyduklarını' ifade etmişti.

Anadolu Ajansı'nın (AA) Editör Masası adlı programında soruları yanıtlayan Çelik 'ateşkes sağlandığı' iddialarına ilişkin şunları söyledi:

"Şunu kesinlikle kabul etmiyoruz, bunu bazı ülkelerin sözcüleri de söylüyorlar, 'Türkiye'yle Kürt unsurlar arasında PYD'yi kastederek bir uzlaşma ya da bir ateşkes sağlandı' gibi. Türkiye Cumhuriyeti egemen bir devlettir, meşru bir devlettir. Bir terör örgütüyle eşit değerlendirilerek bu ikisi arasında bir mutabakat varmış, bir anlaşma varmış gibi, bu değerlendirilemez."

Çelik'in Fırat Kalkanı operasyonuna ilişkin konuşmasından satır başları şöyle:

"Burada şuna dikkat çekmek gerekir; hükümet Kürtlere karşı diyorlar. Batı medyası ve ülkedeki bazı gruplar bunu kullanıyor. Bazı devlet başkanları da bu dili kullanıyor. Hükümetin Kürtlere karşı olması söz konusu değildir.

"PYD şimdi Esad rejimi ile iş tutuyor. ABD'nin korumasını zaman zaman alıyor. Fırat'ın doğusunda da Rusya ile işbirlikleri oluyor. Biz terör örgütü olduğu için PYD'ye karşıyız. Biz bölgede mezhep ve etnik temelli devletlerin çıkmasını istemiyoruz. Bunun Kürtlere karşı olduğumuz şeklinde sunulması doğru değildir.

"Kobani olayları zamanında diğer Kürt gruplar biz Kobani'yi kurtarma istiyoruz, PYD bizi oraya sokmuyor diyorlardı. Oradaki katliamın önlenmesini Türkiye sağlamıştır. PYD'nin oradaki hareketliliği Kürtlerin kazanımlarına dönük bir hareketlilik değildir. PYD'nin oradaki hareketliliği bir terör örgütünün kazanımıdır.

"PYD'nin Fırat'ın batısına geçmemesine yönelik sözün yerine getirilmesini istiyoruz. Bugün sabah itibariyle yapılan açıklamada büyük bir kısmının Fırat'ın doğusuna geçtiği küçük bir kısmının batıda kaldığı belirtildi. Bu kabul edilemez. PYD'nin orada diğer etnik gruplara karşı fiili durum oluşturmasının önüne geçmeyerek yapılacak iş kalıcı bir iş değildir. Yarın bir gün DAEŞ geriletildiği zaman husumet kalıcı olacaktır. Çünkü PYD o gölgelerden ayrılmak istemeyecektir. Nereden biliyoruz, şimdi Membiç'ten ayrılmak istemiyorlar."

Salı günü AFP haber ajansına konuşan ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi, TSK ile Suriyeli Kürt güçleri arasında birbirlerine ateş etmeyecekleri konusunda 'gevşek mutabakata vardıklarını' söylemişti.

ABD Merkez Komutanlığı sözcüsü Albay John Thomas da dünkü açıklamasında "Son birkaç saatte tüm tarafların birbirilerine karşı ateşi keserek IŞİD tehdidine odaklanacakları konusunda teminat aldık" dedi.

Sözcü, "Bu geçici bir anlaşma ve gelecek birkaç gün içinde somut hale gelmesini umuyoruz" diye konuştu.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Tanju Bilgiç de Fırat Kalkanı harekâtına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Harekât uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkımız ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı ilkesi çerçevesinde, oradaki terör belası Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını rahatsız etmeyecek noktaya geriletilinceye kadar sürecektir."