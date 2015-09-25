Salih Müslim: Esad'ın IŞİD ve El Kaide tarafından devrilmesi dünya için facia olur

Rojava'yı denetimi altında tutan PYD'nin lideri Salih Müslim, "Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın IŞİD ve El Kaide bağlantılı diğer gruplar tarafından devrilmesi dünya için bir facia olur" dedi.

Independent gazetesine konuşan PYD lideri Salih Müslim, IŞİD'e karşı mücadele, Türkiye 'nin tutumu ve bölgedeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Independent gazetesinin Orta Doğu yazarı Patrick Cockburn’un imzasıyla yayımlanan habere göre Müslim, “Esad ve hükümetinin yerine daha kabul edilebilir bir alternatif getirilmesinden yana” fakat IŞİD ve diğer radikal İslamcı grupların bazı cephelerde Şam'a yaklaşmalarından endişe ediyor ve bunun 'çok tehlikeli' olacağını söylüyor.

BBC Türkçe servisinin aktardığı haberde IŞİD’in Haseke’ye düzenlendiği son saldırıda hem YPG'yi hem de Suriye ordusunu hedef aldığı ancak Müslim’in, “YPG ve ordu arasında işbirliği olduğunu inkâr ettiği” belirtilerek şöyle devam ediliyor:

"Daha önce Şam hükümeti tarafından ötekileştirilen ve ayrımcılığa uğrayan Suriyeli Kürtler son bir sene içinde ülkedeki iç savaşta önemli bir aktöre dönüştü. Ocak ayında ABD hava saldırılarının da desteğiyle, dört buçuk aylık kuşatmanın ardından Kobani'de IŞİD'i bozguna uğrattılar ve ilerlemeye devam ediyorlar. Müslim, Esad iktidarının sona ermesini istese de başlıca düşmanlarının IŞİD olduğunu açıkça söylüyor.”

Gazeteye Ramalan kentinde konuşan Salih Müslim, asıl amaçlarının IŞİD'i yenilgiye uğratmak olduğunu ve IŞİD'in varlığı sürdükçe evlerinde güvende hissetmeyeceklerini ifade etti. Tehdidin yalnızca olmadığını belirten Müslim, 'El Kaide klonları' olarak tanımladığı El Nusra Cephesi ve Ahraruş Şam'ı da tehdit olarak sıralıyor ve "Hepsinin zihniyeti aynı" diyor.

Patrick Cockburn, Suriyeli Kürtlerin bölgede kaydettikleri ilerleme ve hedeflerine ilişkin şu yorumu yapıyor:

"Müslim ve PYD yetkilileri şimdi YPG güçlerinin nasıl ilerleyecekleri konusunda önemli bir kararla karşı karşıya. Kobani ve çevresindeki 380 köyü aldıktan sonra şimdi Fırat Nehri'nin doğu yakasında, IŞİD'in Türkiye'ye son geçiş noktası olan ve Halep'in kuzeyindeki konumuyla stratejik önemdeki Cerablus'un yakınlarına mevzilendiler."

"Türkiye ise YPG'ye karşı ihtiyatlı ve sınıra Suriyeli muhalif grupların yerleştirileceği bir 'güvenli bölge' oluşturmak istiyor. IŞİD'i sınırlarından uzak tutmayı amaçlıyor gibi görünse de aynı zamanda Kürt güçlerinin de batıya ilerlemesine engel olmak istiyor."

Kürt siviller IŞİD'in saldırısına uğradığı için mevcut durumun sürdürülemeyeceğini belirten Müslim, IŞİD'in kontrolündeki nüfusun yüzde 30'unun Kürt olduğu Mınbıç'ta, 300 Kürt'ün evlerini terk etmeye zorlandığını, 7 kişinin öldürüldüğünü, 150 Kürt köyünün de tehlike altında olduğunu söyledi.

YPG'nin yalnızca Kürtler değil tüm Suriyeliler için mücadele ettiğini belirten PYG lideri Kürtlerin Afrin'e yol açmak istediğini ifade etti.

'Türkiye işgal ederse çok büyük sorun olur'

Müslim, ABD'nin bölgede IŞİD'den arındırılmış bölge istediği, bunun için en iyi yolun da 'ABD'nin karadan asker göndermesi ve hava desteği olduğu' görüşünde.

Patrick Cockburn Müslim'in bu sözlerinin ardından şu yorumu yapıyor:

"ABD'nin bu düşüncede olup olmadığı ve YPG'ye ihtiyacı olan hava desteğini verip vermeyeceği tam olarak net değil çünkü Türkiye'yi karşısına almak istemiyor. Fakat Suriye'de silahlı muhalefet neredeyse tamamen IŞİD'in ve El Kaide'ye denk grupların hâkimiyetinde. Dolayısıyla ABD, YPG'nin kara kuvvetleri ile ABD hava kuvveti arasındaki başarılı işbirliğine zarar vermek istemiyor."

"Türkiye, Kürtlerin daha fazla ilerlemesini nasıl karşılar? Türkiye, hali hazırda Suriye'yle olan güney sınırında Rojava benzeri bir Kürt devlet yapılanmasından büyük endişe duyuyor. PYD'nin, 1984'ten bu yana savaştığı PKK 'nın Suriye kolu olduğunu biliyor."

Gazete, Salih Müslim'in Türkiye'ye ilişkin şu sözlerine yer veriyor:

"Türkiye'nin işgal etmesinin mümkün olduğunu sanmıyorum. Ama eğer işgal ederse, bu Türkiye için çok büyük bir sorun olacaktır."

ABD ile ilişkiler konusunda da Müslim, 'ABD'nin YPG'ye silah veya mühimmat temin etmediğini' söyledi.

Patrick Cockburn, "ABD, Türkiye ile olan anlaşmalarının Suriyeli Kürtlere olan desteği zayıflatmayacağının teminatını verdi" diye devam ettiği haberinde Türkiye'nin IŞİD'e, PKK'ya oranla daha az hava saldırısı düzenlediğini yazıyor ve Müslim'in şu sözlerini aktarıyor:

"Irak'ın kuzeyindeki PKK’lılar IŞİD'le savaştığından dolayı, Türkiye'nin eylemleri yalnızca İslamcı militanlara yarayacak.”

ABD-Türkiye anlaşmasında 'açığa çıkmayanlar'

Müslim'in Amerika'nın verdiği güvenceleri kısmen rahatlatıcı bulduğunu belirten Cockburn, PYD liderinin daha ziyade ABD-Türkiye anlaşmasında 'açığa çıkmayanlardan' endişeli olduğunu yazıyor.

Gazetenin haberine göre Salih Müslim, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile olan sınırın 'yetkililerin moduna göre açılıp kapandığını' söylüyor ve Rus askerlerinin Suriye'de savaştığı iddialarına kuşkuyla yaklaşıyor.

Haber Müslim'in Suriye'deki savaşa ilişkin "Sonunda siyasi bir çözüm olmalı. Hiçbir taraf diğerinin üstesinden gelemez" sözleriyle sonlanıyor.