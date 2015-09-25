"Esed'le geçiş olabilir" diyen Erdoğan, daha önce Şam yönetimi için neler söylemişti?

Ankara, Suriye krizinde çözüm için yaklaşık 4 yıl süren “Esed gidecek” ısrarından vazgeçti. Esad’sız çözüm formülünün mimarı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, diğer mimar Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun BM zirvesi için New York’a gitmeden önce yine “Esed’le zaten bir Suriye geleceğini kimse görmüyor” dedi ama bu cümleden önce “Belki Esed ile gidilme gibi bir şey olabilir” ifadelerini kullanması dikkat çekti. Ankara’nın Şam ilişkilerinde yaklaşık 4 yıl aradan sonra gelen bu politika değişikliği akıllara Erdoğan’ın Esad konusunda daha önce söylediklerini getirdi.

Davutoğlu, kasım ayında Şam yönetimine karşı, mali varlıkların durdurulması, Suriye devlet bankalarıyla ilişkilerin kesilmesi, ticari ve ekonomik ilişkilerin durdurulması ile Suriye ordusuna silah ve askeri malzeme tedarikinin durdurulmasını içeren yaptırım paketini açıkladı. Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği 2012 Mart ayında kapatıldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın Suriye'ye yönelik açıklamaları şöyle:

Uzun süreceğini düşünmüyorum: (Davutoğlu - 24 Ağustos 2012) Biz Suriye’de bütün alternatifi deneyerek bugünlere geldik ama bu sancılı sürecin çok uzun süreceğini düşünmüyorum. Esad’ın ne zaman gideceğine yönelik bir zaman tayin etmedim ama kendi halkına yabancılaşan rejim ayakta kalamaz.

Emevi Camii’nde namazımızı kılacağız: (Erdoğan - 5 Eylül 2012) İnşallah biz en kısa zamanda Şam’a gidecek, oradaki kardeşlerimizle muhabbetle kucaklaşacağız. O gün de yakın. İnşallah Selahaddin Eyyubi’nin kabri başında Fatiha okuyacak, Emevi Camii’nde namazımızı da kılacağız. Bilali Habeşi’nin, İbn-i Arabi’nin türbesinde, Süleymaniye Külliyesi’nde, Hicaz Demiryolu İstasyonu’nda kardeşliğimiz için özgürce dua edeceğiz.

Birkaç saat içinde yerle bir ederiz: (Egemen Bağış - 6 Ekim 2012) İstersek Suriye’yi birkaç saat içinde yerle bir ederiz.

Artık seni tanımıyoruz, hadi artık defol: (Erdoğan - 30 Aralık 2012) Zalim Esed zulmüyle anılacaktır, babası hayırla yâd edilmiyor kendisi de hayırla yad edilmeyecektir. Dünyada 100’ü aşkın ülke Suriye Ulusal Koalisyon Lideri Muaz el Hatib ve ekibinin liderliğini kabul etmiş vaziyette. Bu ne demek? ‘Ey Esed biz seni artık tanımıyoruz, hadi defol’ demektir. Çünkü halkının kabul etmediği liderler o makamlarda kalamaz. Halk kimi istiyorsa onlar iktidar olacak, istenmeyenler de gidecek.

Er geç hesabını verecektir: (Erdoğan - 20 Ocak 2013) Suriye’nin anbean, günbegün zafere doğru ilerlediğini görüyoruz. Ne yazık ki oğul Esed, baba Esed’in zulmünü, onun katliamlarını geride bıraktı. Oğul Esed, kendi halkına zulmetmekte babasını kat be kat geçti. O sadece Hama, Humus’ta zulmetti, oğul Esed Suriye’nin tamamında zulmediyor. Baba Esed bu dünyada hesap vermeden, hesabını ahirete taşıdı ama inşallah oğul Esed, Suriye halkı karşısında, Suriye halkının adaleti

Eyyyy! Beşşar Esed: (Erdoğan 5 Mayıs 2013) Biz başka devletlere, başka milletlere benzemeyiz. Biz dengeler adına, çıkarlar adına susacak bir devlet değiliz. Susan dilsiz şeytanlardan olmayacağız. Ey Beşşar Esed! Vallahi bunun hesabını vereceksin. Başkalarına gösteremediğin cesareti, ağzında emzik olan kundaktaki bebeğe göstermenin bedelini çok ama çok ağır ödeyeceksin.