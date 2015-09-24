Erdoğan: Suriye'de geçiş sürecinde Esed ile gidilme gibi bir şey olabilir

Bayram namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye ve Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın geleceğiyle ilgili olarak, "Burada Esed'siz bu sürecin olması veya geçiş sürecinde belki Esed ile gidilme gibi bir şey olabilir ama asıl olması gereken muhalefetin, bir defa Esed'le zaten bir Suriye geleceğini kimse görmüyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bayram namazını kıldıktan sonra yaptığı açıklamada 'Esed'siz bu sürecin olması veya geçiş sürecinde belki Esed ile gidilme gibi bir şey olabilir ama asıl olması gereken muhalefetin, bir defa Esed'le zaten bir Suriye geleceğini kimse görmüyor. 300-350 bin vatandaşın ölümüne neden olan bir kişiyi, bir diktatörü kabul etmeleri mümkün değil' ifadesini kullandı.

Bayram namazını Emirgan Hamid-i Evvel Camii'nde kılan Erdoğan, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdikleri görüşmede ağırlıklı olarak Suriye ve bölgedeki gelişmeleri ele aldıklarını belirtti.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

"Akabinde bir çalışma yemeğimiz oldu. Bu çalışma yemeğinde de Rusya- Türkiye ilişkilerini görüştük. Burada tabii ekonomik, kültürel gelişmeler olsun, bunları ele alma fırsatımız oldu. Rusya'nın henüz Suriye'ye bakışında doğrusu bir netlik göremedim. Ancak şu konuda en azından dışişleri bakanlarımızın yeni bir çalışma başlatmalarını orada bir sürece bağladık. Önümüzde BM Genel Kurulu var. BM Genel Kurulu'nda Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Türkiye dışişleri bakanları olarak üçlü, bu konuda çalışma yapsınlar diye aramızda bir karara vardık.

Burada alınacak neticeye göre de bu sürece, kabul etmeleri halinde Suudi Arabistan ve İran'ı katmak, 5'li olarak bu çalışmaları sürdürelim. Akabinde buna Avrupa Birliği, Ürdün, Katar, bu ülkelerin de katılmasıyla bu bölgedeki gelişmeleri bir yere taşıyalım. Burada Esed'siz bu sürecin olması veya geçiş sürecinde belki Esed ile gidilme gibi bir şey olabilir ama asıl olması gereken muhalefetin, bir defa Esed'le zaten bir Suriye geleceğini kimse görmüyor. 300-350 bin vatandaşın ölümüne neden olan bir kişiyi, bir diktatörü kabul etmeleri mümkün değil."

Esed butik Suriye istiyor

Kendilerinin de görüştükleri tüm Suriyelilerden aldıkları intibanın bu yönde olduğunu söyleyen Erdoğan, "Rusya'nın tabii İran'la birlikte Suriye'ye vermiş olduğu destekler artık zaten gizli değil. Bunu kendileri de ifade ediyorlar. Temenni ederiz ki Rusya, bu süreçte dün yaptığımız görüşmelerin gereğini bir dayanışma içerisinde yerine getirmek suretiyle, ben dün kendilerine de ifade ettim, Esed burada bir butik Suriye kurmak istiyor. Butik Suriye, Şam'dan başlayıp Hama, Humus ve Lazkiye'yi kapsayan ki bu da Suriye'nin yüzde 15'ine tekabül eden bir bölgedir. Bu bölgede kendine ait, arkasında belli egemen güçlerin hakim olduğu, destek verdiği bir devlet kurabilmek, bu da tabii Akdeniz'e açılan bir yapı olması hasebiyle böyle bir yapıyı kurmak, derdi bu. Buna gerek ülkedeki güçler ne kadar müsaade edecekler?" şeklinde konuştu. (Hürriyet)