Erdoğan: YPG ve PYD, bunların hepsi terör örgütü, ABD'nin açıklaması yanlış

ABD Dışişleri Sözcüsü John Kirby'nin "YPG'yi terör örgütü olarak görmüyoruz" açıklamasını değerlendiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "ABD'nin açıklamasını yanlış buluyorum. PYD ve YPG, bunların hepsi terör örgütüdür, bize göre. Amerika, bu işte şu anda bedel ödemiyor, bedel ödeyen biziz ve PYD'nin yaptıklarını da YPG'nin yaptıklarını da bilen de biziz. Dolayısıyla bu yanlış bakışı, yanlış değerlendirmeyi herhalde tekrar değerlendireceklerdir diye düşünüyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bayram namazını Emirgan Camii'nde kıldı.

Tarabya'daki Köşkü'nden 07.15'te bayram namazı için çıkan Erdoğan, Emirgan Camii'ne geldi. Camiye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu da geldi. Erdoğan bayram namazını burada kıldı.

Bayram namazı çıkışı açıklama yapan Erdoğan, şunları söyledi:

Tüm İslam dünyasının kurban bayramını tebrik ediyorum. Her bayram bir diriliştir. Temennimiz odur ki bu Kurban Bayramı'na çok sıkıntılı bir süreçte girmiş bulunuyoruz. Bu sıkıntılı sürecin ardından Türkiye bir seçim yaşayacak. Bu bir tekrar seçimdir.

'Esed'le geçiş gibi bir şey olabilir'

(Rusya Devlet Başkanı' Vladimir Putin'le temaslarının sorulması üzerine) "Akabinde bir çalışma yemeğimiz oldu. Bu çalışma yemeğinde de Rusya- Türkiye ilişkilerini görüştük. Burada tabii ekonomik, kültürel gelişmeler olsun, bunları ele alma fırsatımız oldu. Rusya'nın henüz Suriye'ye bakışında doğrusu bir netlik göremedim. Ancak şu konuda en azından dışişleri bakanlarımızın yeni bir çalışma başlatmalarını orada bir sürece bağladık. Önümüzde BM Genel Kurulu var. BM Genel Kurulu'nda Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Türkiye dışişleri bakanları olarak üçlü, bu konuda çalışma yapsınlar diye aramızda bir karara vardık.

Burada alınacak neticeye göre de bu sürece, kabul etmeleri halinde Suudi Arabistan ve İran'ı katmak, 5'li olarak bu çalışmaları sürdürelim. Akabinde buna Avrupa Birliği, Ürdün, Katar, bu ülkelerin de katılmasıyla bu bölgedeki gelişmeleri bir yere taşıyalım. Burada Esed'siz bu sürecin olması veya geçiş sürecinde belki Esed ile gidilme gibi bir şey olabilir ama asıl olması gereken muhalefetin, bir defa Esed'le zaten bir Suriye geleceğini kimse görmüyor. 300-350 bin vatandaşın ölümüne neden olan bir kişiyi, bir diktatörü kabul etmeleri mümkün değil."

Rusya'nın tabii İran'la birlikte Suriye'ye vermiş olduğu destekler artık zaten gizli değil. Bunu kendileri de ifade ediyorlar. Temenni ederiz ki Rusya, bu süreçte dün yaptığımız görüşmelerin gereğini bir dayanışma içerisinde yerine getirmek suretiyle, ben dün kendilerine de ifade ettim, Esed burada bir butik Suriye kurmak istiyor. Butik Suriye, Şam'dan başlayıp Hama, Humus ve Lazkiye'yi kapsayan ki bu da Suriye'nin yüzde 15'ine tekabül eden bir bölgedir. Bu bölgede kendine ait, arkasında belli egemen güçlerin hakim olduğu, destek verdiği bir devlet kurabilmek, bu da tabii Akdeniz'e açılan bir yapı olması hasebiyle böyle bir yapıyı kurmak, derdi bu.

Güvenli bölgeyi özellikle istiyoruz

Biz Suriye'de toprak bütünlüğünü savunuyoruz. Suriye halkının terör örgütlerinden arındırılmış bir yapıya kavuşmasını arzu ediyoruz. Ama burada şöyle bir adım bizim en önemli talebimizdir. O da bir güvenli bölgeyi özellikle istiyoruz. Güvenli bölgedeki hedefimiz nedir? Türkiye'de şu anda 2 milyona yaklaşan bir Suriyeli mülteci var. Bu insanların ülkelerine dönme talebi var. Dolayısıyla Türkiye sınırında Suriye tarafında onlar için oluşturulacak bir güvenli bölgede, bunu birçok dost ülkelerle de konuştuk, oraya onların dönmesi, bir yerleşim planıyla oraya yerleştirilmesi, inanıyorum ki bölgede çok daha farklı bir havanın oluşmasına da vesile olacaktır. Bunları da dün yine aynı şekilde Sayın Putin ile paylaştık

Çıkan karar ne kadar zamanda uygulamaya girer bilmiyorum. Şu anda 7.5 milyar dolara ulaştı. Gelen yardım 420 milyon dolar civarındadır. Böyle bir kararın alınmış olması isabetlidir. Bu AB'nin bugüne kadar atmış olduğu yada atacağı bir adımdır. Bu sadece Türkiye'nin değil dünyanın sorunu. İcrası önemli. İcrayı gördüğümüz anda Türkiye olarak memnun oluruz.

Edirne konusunu Valimizle de görüştük. Farklı ülkelerin yaptığı zulmü de yapmak istemiyoruz. İnsani bir yaklaşım içinde değerlendirmek suretiyle ya kendi ülkelerine geri döndermek ya da belli bir süre buralarda misafir etme gibi bir adım atmış bulunmaktayız.

Cizre'de sandıkların birleştirilmesi

Seçim güvenliğini sağlamaya yönelik bir adımdır. Farklı il ve ilçelerden de gelebilir.

ABD'nin 'YPG'yi terör örgütü olarak görmüyoruz' açıklaması

ABD'nin açıklamasını yanlış buluyorum. PYD ve YPG bunların hepsi terör örgütüdür, bize göre. Amerika, bu işte şu anda bedel ödemiyor, bedel ödeyen biziz ve PYD'nin yaptıklarını da YPG'nin yaptıklarını da bilen de biziz. Dolayısıyla bu yanlış bakışı, yanlış değerlendirmeyi herhalde tekrar değerlendireceklerdir diye düşünüyorum. Biz, DAİŞ'i de terör örgütü olarak görüyoruz, PYD'yi ve onun yanındaki bu tür kuruluşları, PKK yine aynı şekilde...

AB de PKK'yı terör örgütü olarak ilan etmiştir. Biz terör örgütlerinin elinde onların silahını görünce rahatsız oluyoruz.Sanıyorum sayın Başbakan ABD'de ortaklarla görüşmeleri olacak.