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Kılıçdaroğlu: Suriye'de çözüm için Esad dahil tüm taraflarla görüşülmeli

CHP lideri Türkiye'de İran, Rusya, ABD ve Suriye'deki taraflar ile Arap Birliği davet edileceği bir Suriye zirvesi toplanması çağrısında bulundu

24 Eylül 2015 22:15

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Suriye'deki iç savaşın sonlandırılması için Esad da dahil olmak üzere görüşülmesi gereken bütün taraflarla görüşülmeli" dedi.

Seçim kampanyası için gittiği Brüksel'de Türk gazetecilerin sorularını cevaplayan Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de bir Suriye konferansının toplanması ve buraya İran, Rusya, ABD ve Suriye'deki taraflar ile Arap Birliği davet edilerek bir çözüm üretilmesi gerektiğini daha önce tekrar tekrar ifade ettiklerini söyledi. CHP lideri, "Ama bizim bu önerimiz hükümet tarafından dikkate alınmadı. Bugün gelinen noktada Cenevre'de toplantılar yapıldı. Sonuç alınamadı ama o toplantıların Suriye sorununun çözülmesi açısından önemli olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Sadece Almanya'nın değil ABD'nin de Suriye krizinin çözülmesi için Esad'ın iş başında olmasını birinci öncelikli sorun olarak görmediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Suriye sorununu bir kişiye indirgemek büyük bir hatadır. Gerçeği görmemektir. Suriye sorunu çok boyutlu bir sorundur. Bu çerçevede ele alınmak ve değerlendirilmek zorundadır" şeklinde konuştu.

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