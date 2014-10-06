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Salih Müslim: ABD bombardımanı yetersiz, kim ne yapıyorsa şimdi yapsın

PYD lideri Müslim, 'ABD ciddi değil. Eğer ciddi olsaydı bu böyle olmazdı. Kısa sürede bunları püskürtürdü' dedi

06 Ekim 2014 03:00

PYD Eşbaşkanı Salih Müslim, IŞİD'in, Kobanê'ye yönelik saldırıların giderek şiddetlendiğine dikkat çekerek “Kim ne yapacaksa şu anda yapsın. Halkımız her tarafta ayağa kalksın” dedi.  Müslim, “Görüştüğümüz bütün güçler, 'bize haklısınız' diyorlar. Ama kimse sesini çıkarmıyor. ABD de Kobanê etrafında bazı DAİŞ mevzilerinin bombaladı. Ancak yetersizdir bunlar. ABD ciddi değil. Eğer ciddi olsaydı bu böyle olmazdı. Kısa sürede bunları püskürtürdü” diye konuştu.

Bütün uluslararası kuruluş ve güçleri Kobanê saldırıları hakkında bilgilendirdiklerini ancak kimsenin sesini çıkarmadığını söyleyen Müslim, uluslararası güçleri acil müdahaleye çağırdı. Müslim, dün Türkiye’ye kritik bir ziyarette bulunmuştu.

ANF'ye konuşan Partiya Yekitiya Demokrat (PYD) Eşbaşkanı Salih Müslim, IŞİD'in Kobanê kantonuna yönelik saldırıların devam ettiğini vurgulayarak, çatışmaların kentin kenar mahallerinde yaşandığı söyledi. IŞİD'in büyük silahlarla kente saldırdığını belirten Müslim,“YPG, YPJ ve Kobanê halkı büyük bir inançla bu saldırılara karşı direniyor. Halkımız büyük bir fedakarlıkla, büyük bir direniş içerisinde. Herkes bu direnişi görmeli ve Kobanê'ye sahip çıkmalı” dedi.

 

‘Uluslararası bir konsept var’

 

Kürt halkının katliamlarla karşı karşıya olduğunu hatırlatan Salih Müslim, devamla şunları söyledi:“ Yaşadığımız bu çağda, halkımız katliamlarla karşı karşıya ama bütün dünya adeta iş birliği yaparcasına susmuş. Dakika, dakika her şey onların gözü önünde yapılıyor. Kimse bir şey yapmıyor. Biz silah istiyoruz. Ama parasıyla bile vermiyorlar. Şu anda Kobanê üzerinde uluslararası bir konsept var.“

 

‘ABD bombardımanı yetersiz’

 

Türk güvenlik güçlerinin sınırda bekleyen halka da saldırısını kınayan Salih Müslim, “İnsanlar oradaki akrabalarını merak ediyor onun için sınıra yığılmış. Bu insanlara vahşi bir şekilde silah ve gaz ile saldırıyorlar. DAİŞ'in (IŞİD – T24) füzeleri bu tarafa düşüyor, insanlar ölüyor. Ama hala DAİŞ ile iş birliği var“ şeklinde tepki gösterdi. Bütün uluslararası kuruluş ve güçlerini Kobanê konusunda bilgilendirdiklerini belirten PYD Eşbaşkanı Müslim, sözlerini şöyle sürdürdü; “Görüştüğümüz bütün güçler, 'bize haklısınız' diyorlar. Ama kimse sesini çıkarmıyor. ABD de Kobanê etrafında bazı DAİŞ mevzilerinin bombaladı. Ancak yetersizdir bunlar. ABD ciddi değil. Eğer ciddi olsaydı bu böyle olmazdı. Kısa sürede bunları püskürtürdü.”

Salih Müslim, Kürt halkına, eylemlerini daha da aktifleştirmelerini isteyerek, “Kim ne yapacaksa şu anda yapsın. Halkımız her tarafta ayağa kalksın" çağrısında bulundu.

 

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