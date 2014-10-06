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Kobanê'de IŞİD mevzisine intihar saldırısı

ANF: Kobanê'de stratejik öneme sahip Miştenur Tepesi'nde 50 ayrı noktada çatışmalar sürüyor

06 Ekim 2014 01:56

YPG ile IŞİD arasındaki çatışmaların üç gündür aralıksız devam ettiği Kobanê’nin Miştenur Tepesi’nde, Kadın Savunma Birlikleri (YPJ) üyesi Arîn Mîrkan, IŞİD mensuplarına intihar saldırısı düzenledi.

ANHA’nın haberine göre, YPJ takım komutanı Arîn Mîrkan’ın, saat 16:00 sıralarında tepede intihar saldırısı gerçekleştirdiği ve bunun sonucunda onlarca IŞİD mensubunun öldüğü belirtildi.

 Çatışma bölgelerindeki ANF muhabirleri, son üç gündür Kobanê'nin her üç cephesinde de çok şiddetli çatışmaların yaşandığını, Miştenûr Tepesi’ne dönük 5 büyük saldırının YPG güçleri tarafından kırıldığını bildirdi. IŞİD’in üç gündür ağır silahlarla saldırdığı Kobanê’de çatışmalar kentin kontrolü için stratejik öneme sahip Miştenûr Tepesi’nin güneyden batıya kadar uzanan 50 ayrı noktasında sürüyor.

ANF, çatışmalarda en az 70 IŞİD mensubunun öldürüldüğü bilgisini geçti.

Öte yandan, PYD'den bir çevirmenin Reuters'e verdiği bilgilere göre, YPG güçleri tepenin IŞİD tarafından alınmasına şimdiye kadar engel olmayı başardı. IŞİD’in tank ve havan gibi ağır silahlarla saldırıları ise devam ediyor. Çevirmen ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun gece yarısı da hava saldırılarını sürdürdüğünü belirtti.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir eve havan mermisi düşmesi sonucunda sabah saatlerinde en az 5 kişi yaralandı. Valiliğin aldığı karar doğrultusunda Büyük Kendirci ve Küçük Kendirci mahalleleri boşaltılmaya başladı.

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