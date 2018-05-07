Saldırıda yaralanan İyi Partili konuştu: MHP'den ayrılıp İyi Parti'ye geçtim, tehdit alıyordum

İyi Parti’nin İstanbul Bağcılar’daki seçim standına yönelik saldırıda yaralanan Halil Çeliktürk, daha önce MHP’li olduğunu belirterek son bir aydır MHP’de çalışma yapan bazı kişiler tarafından tehdit edildiğini söyledi. “Seni öldüreceğiz, teröristsin, FETÖ’cüsün, seni yaşatmayacağız” şeklinde tehditler aldığını kaydeden Çeliktürk, saldırının planlı ve tasarlanmış olduğunu ifade etti.

Hürriyet’te yer alan habere göre dün akşam Bağcılar’da gerçekleşen saldırıda yaralan Çeliktürk, “Bu saldırının tasarlanmış ve planlanmış olarak gerçekleştiğini düşünüyorum. Spontane gerçekleşmiş bir olay değildir” dedi. Olaydan sonra Avcılar Anadolu Hastanesi’ne kaldırılan Çeliktürk burada verdiği ifadesinde, 6 ay öncesine kadar MHP Bağcılar İlçe Teşkilatı’nın Ülkü Ocakları Yöneticisi olarak çalıştığını söyleyerek, “MHP ile olan siyasi bağlarıma kendi özgür irademle son verdim. İyi Parti’nin kurulmasıyla birlikte Bağcılar İyi Parti Teşkilatı’nda Gençlik Kolları Başkanı olarak siyasi çalışmalara başladım. MHP’den ayrıldığımda kimse ile herhangi bir husumetim şahsi problemim yoktu. MHP’den ayrılıp İYİ Parti’ye geçmiş olmam nedeniyle MHP’de faaliyet yürüten F.A., Ş.B., E.Ö., E.S., T.P., Ü.E. isimli şahıslar son bir aydır şahsıma yönelik ‘Seni öldüreceğiz, teröristsin, FETÖ’cüsün, seni yaşatmayacağız’ şeklinde tehdit ve hakaretlerde bulunuyorlardı” dedi.

"Öldürme kastıyla saldırdılar, esnafı da kışkırtmaya çalıştılar"

Bağcılar Meydanı’nda bulunan seçim standında çalıştığını söyleyen Çeliktürk, “Bu sırada F.A., Ş.B., E.Ö., E.S., T.P., Ü.E. isimli şahıslar ve yanlarında bulunan kalabalık tanımadığım bir grup ellerindeki bıçak ve sopalarla vücudumun üst bölgesine öldürme kastıyla saldırdılar. Ben de kendimi bu saldırılara karşı kendimi korumaya çalıştım. Bu kalabalık grup ellerindeki bıçak ve sopayla üzerime doğru saldırdıkları esnada etrafta bulunan diğer insanları da bize karşı kışkırtmaya çalıştılar. Saldırılar devam ederken benim arka tarafımda göremediğim kişilerce sol bacağıma doğru iki bıçak darbesi aldım. Bu saldırının tasarlanmış ve planlanmış olarak gerçekleştiğini düşünüyorum. Spontane gerçekleşmiş bir olay değildir. Bana saldıran ve isimlerini verdiğim kişilerden davacı ve şikâyetçiyim” diye konuştu.