İyi Partililere saldıranlardan sekizi yakalandı

İyi Parti'nin İstanbul Bağcılar'daki seçim standına yönelik bıçaklı, sopalı saldırıda 8 kişi gözaltına alındı. Saldırıda biri ağır yaralanan 8 kişinin tedavilerinin halen sürdüğü belirtildi.

Edinilen bilgiye göre Bağcılar’da seçim standı açan İyi Partili gruba, dün saat 20.30 sıralarında ellerinde sopa ve bıçak bulunduğu belirtilen grup saldırıda bulundu. Saldırıda parti standında bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken saldırganlar ise kaçarak uzaklaştı.

Hastane önünde açıklama yapan İyi Parti İstanbul İl Genel Sekreteri Dursun Aksu, “Saat 20.30 sıralarında 50-60 kişilik grup tarafından saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda arkadaşlarımız yaralandı. Bir arkadaşımızın durumu ağır” diye konuştu.

İyi Parti'den açıklama

İyi Parti’den yapılan açıklamada da olay anlatılırken, “Türk milletine sükunet tavsiye ediyoruz. Hukuk içinde gerekli çalışmaları başlattık” denildi.

Dervişoğlu: İte değil, sahiplerine hesap soracağız

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu ise saldırıya ilişkin olarak, “Akan her damla kanın sorumlusu Devlet Bahçeli’dir” dedi.

TIKLAYIN - İyi Parti: Akan her damla kanın sorumlusu Devlet Bahçeli'dir

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan Dervişoğlu, saldırıdan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi sorumlu tuttu.

Dervişoğlu’nun paylaşımları şöyle:

Saldırıya uğramışız… Saldıranlar elbetteki hesabını verecektir ama asıl sorumlu saldırtanlardır. Hayatları boyunca bir tek PKK’lıyı ittiremeyenler,şehitlerimizin kanını yerde bırakanlar şayet bağrımıza bıçak saplıyorsa it’e değil sahiplerine hesap sormak boynumuzun borcu olsun

Vatan hainlerine gösterdiği hoşgörünün binde birini ülkücüye göstermekten kaçınan ve devlet-millet düşmanlarına dümen tutmak için sokaklardan çektiği çocukları bizlere saldırtmak için sokaklara süren her kimse hain ve alçaktır. Akan her damla kanın sorumlusu Devlet Bahçeli’dir.

İYİ Parti Basın Yayın ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan da yaptığı açıklamada “Akşener Mersin'de konuşuyor, vergimizle var olan TRT'de ses yok. Tayyip Bey, Binali Bey tuvalete gitse naklen yayınlayan bu kurumun Genel Müdürü'ne tepkilerinizi iletmek ister misiniz?” ifadesini kullandı.

Aytun Çıray'dan televizyon kanallarına: Merak etmeyin sizi de biz özgürleştireceğiz

Öte yandan olay sonrasında İyi Parti Sözcüsü Aytun Çıray, bıçaklı saldırı haberine televizyonlarda yer verilmemesine tepki göstererek, "@cnnturk , @Haberturk , @Hurriyet @milliyet @ntv İyi Partililere yapılan bıçaklı saldırıda biri tehlikeli olmak üzere 7 gencimizin yaralanması ile ilgili tek kelime haber yapmadılar. Bu kadar mı vicdanlarınız kilitlendi? Merak etmeyin sizi de biz özgürleştireceğiz" dedi.

Barış Yarkadaş: Medyanın yüzde 90'ını kontrol etseniz de yenileceksiniz

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş da, "Medyanın yüzde 90'ını kontrol etseniz de yenileceksiniz… Çünkü mert değil namertsiniz… Korkaksınız…" dedi.