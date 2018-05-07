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İyi Parti: Akan her damla kanın sorumlusu Devlet Bahçeli'dir

İyi Parti'nin standına yönelik saldırıda 5 kişi yaralanmıştı

07 Mayıs 2018 02:10

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, İstanbul Bağcılar'da İyi Parti standına yönelik gerçekleştirilen saldırıya ilişkin olarak, "Akan her damla kanın sorumlusu Devlet Bahçeli'dir" dedi.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan Dervişoğlu, "Saldıranlar elbetteki hesabını verecektir ama asıl sorumlu saldırtanlardır" ifadesini kullandı.

Dervişoğlu'nun paylaşımları şöyle:

Saldırıya uğramışız... Saldıranlar elbetteki hesabını verecektir ama asıl sorumlu saldırtanlardır. Hayatları boyunca bir tek PKK'lıyı ittiremeyenler,şehitlerimizin kanını yerde bırakanlar şayet bağrımıza bıçak saplıyorsa it'e değil sahiplerine hesap sormak boynumuzun borcu olsun

Vatan hainlerine gösterdiği hoşgörünün binde birini ülkücüye göstermekten kaçınan ve devlet-millet düşmanlarına dümen tutmak için sokaklardan çektiği çocukları bizlere saldırtmak için sokaklara süren her kimse hain ve alçaktır. Akan her damla kanın sorumlusu Devlet Bahçeli'dir.

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