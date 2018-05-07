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İyi Parti standına silahlı ve bıçaklı saldırı; 5 yaralı

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı

07 Mayıs 2018 01:56

İstanbul Bağcılar’da İyi Parti standına yönelik saldırı düzenlendi. Silah ve bıçak kullanan saldırganlar İyi Parti Bağcılar İlçe Başkanı Gökhan Yiğit dahil 5 kişiyi yaraladı. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, saldırıya ilişkin olarak, "Akan her damla kanın sorumlusu Devlet Bahçeli'dir" dedi.

Yeniçağ'ın haberine göre, saldırının, İyi Parti standının hemen karşısında yer alan MHP standının yanında toplanan yaklaşık 100 kişilik grup tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi.

Olayın İyi Parti Bağcılar İlçe Başkanı Gökhan Yiğit'in standa gelmesiyle başladığı bildirilirken, saldırıda silah ve bıçakların kullanıldığı öğrenildi.

1 kişi yaralandı

Yaşanan arbedede İyi Parti'li 4 kişi bıçakla, 1 kişi ise silahla yaralandı. Bıçaklı saldırıya uğrayan kişinin durumunun ağır olduğu ve Çapa Tıp Fakültesi'ne sevk edildiği bildirildi.

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