Serenay Sarıkaya'dan saldırı sonrası ilk açıklama

Evinin önünde geçen akşam aracı saldırıya uğrayan Serenay Sarıkaya, "Çok uzun zamandır yakın çevreme ve bana tehdit oluşturacak hareketlerde bulunuyor. Ofise de saldırmıştı aynı kişi. Evime kadar gelip böyle ciddi şeyler yapacağını düşünmemiştim açıkçası. Şikayet ettik umarım daha ileri gitmeden hallolur" dedi.

NTV'nin aktardığı habere göre, saldırganı tanımadığını söyleyen Seranay Sarıkaya, "Ofis arkadaşlarımı da korkuttu o gün, araçlara da zarar verdi. Ofisteki insanlara korku dolu anlar yaşattı. Dün de yardımcım Fatih Bey'e saldırdı, arabaya saldırdı. Şikayetçi oldum, Fatih Bey de oldu. Bugün tekrar görüşmeye gideceğiz halledeceğiz inşallah" diye konuştu.

Sarıkaya, saldırı sırasında oluşan maddi hasarın önemli olmadığını sözlerine ekledi.