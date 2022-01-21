T24 LogoT24 Logo
Magazin

Serenay Sarıkaya'nın aracına saldırı girişimi

Olay sırasında Sarıkaya aracın içinde değildi

21 Ocak 2022 09:06

Oyuncu Serenay Sarıkaya'nın şoförünün kullandığı araç, eve giriş yapmak üzereyken bir genç tarafından saldırıya uğradı.
 
Dün akşam saatlerinde Sarıkaya'nın şoförünün kullandığı araca, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından tekmeli saldırıda bulunuldu.
 
tv100'den Barış Agil'in haberine göre, olay sırasında Sarıkaya'nın aracın içinde olmadığı öğrenildi.
 
Yaşanan saldırı girişimi nedeniyle Sarıkaya'nın şoförü Etiler Karakolu'na giderek suç duyurusunda bulundu. Edinilen bilgiye göre, olay sonrası Sarıkaya'nın sevgilisi Umut Evirgen, oyuncunun evine gitti.
serenay sarıkayaserenay sarıkaya aracışoförsaldırıuumt evirgen
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24