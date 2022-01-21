Serenay Sarıkaya'nın aracına saldırı girişimi

Oyuncu Serenay Sarıkaya'nın şoförünün kullandığı araç, eve giriş yapmak üzereyken bir genç tarafından saldırıya uğradı.
Dün akşam saatlerinde Sarıkaya'nın şoförünün kullandığı araca, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından tekmeli saldırıda bulunuldu.
tv100'den Barış Agil'in haberine göre, olay sırasında Sarıkaya'nın aracın içinde olmadığı öğrenildi.
Yaşanan saldırı girişimi nedeniyle Sarıkaya'nın şoförü Etiler Karakolu'na giderek suç duyurusunda bulundu. Edinilen bilgiye göre, olay sonrası Sarıkaya'nın sevgilisi Umut Evirgen, oyuncunun evine gitti.