Saldırı sonrası Adli Tıp Kurumu önünde bekleyiş sürüyor

Atatürk Havalimanı'nda meydana gelen bombalı saldırının ardından hayatını kaybedenler Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. İstanbul Adli Tıp Kurumu önünde bekleyiş sürüyor. Bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları cenazelerini almak için kurum önünde bekliyor.

Habertürk'te yer alan habere göre, saldırının ardından hastanelere koşan yaralı yakınları gece boyunca iyi bir haber bekledi. Hayatını kaybedenlerin yakınları ise Adli Tıp Kurumu önüne koştu. Gece boyunca üzüntülü bekleyişini sürdüren aileler cenazeleri almak için bekliyor.

Adalet Bakanı Bozdağ, canlı bomba saldırısında 36 kişinin öldüğünü açıklamıştı. Başbakan Yıldırım da saldırının faili olarak IŞİD'i işaret etmişti.