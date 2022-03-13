“Saldırgan köpek gruplarına bölge halkı zehirli et versin, hepsi gebersin” diyen Yıldız Tilbe hakkında suç duyurusu

Şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Saldırgan köpek gruplarına bölge halkı zehirli et versin, hepsi gebersin” dedi. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi, tepki çeken paylaşımın ardından Yıldız Tilbe hakkında suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi de Yıldız Tilbe'nin paylaşımına karşı harekete geçti.

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi, resmi Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla ünlü sanatçı hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı:

"Halkı suç işlemeye ve kanunlara uymamaya, hayvanlarımızı öldürmeye teşvik ve tahrik eden, kin ve düşmanlığa yönlendiren Yıldız Tilbe hakkında tarafımızca suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

TIKLAYIN | Yıldız Tilbe'den tepki çeken çıkış: Saldırgan köpek gruplarına bölge halkı zehirli et versin, hepsi gebersin