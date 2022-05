Yıldız Tilbe'den tepki çeken çıkış: Saldırgan köpek gruplarına bölge halkı zehirli et versin, hepsi gebersin

Şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sahipsiz saldırgan köpekler için "Saldırgan köpek gruplarına bölge halkı zehirli et versin, hepsi gebersin" dedi. Kısa sürede tepki çeken Tilbe, yeni bir açıklama yaparak saldırgan köpeklerin insan öldüren kişilerden bir farkının olmadığını söyledi.

Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerinin tepkisini çekti. Twitter hesabını aktif şekilde kullanan Yıldız Tilbe, "Sahipsiz köpekler hayvan barınaklarında toplanıp aklı başında, hayvansever görevliler tarafından bakılmalıdır. Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya? Toplasınlar hayvan barınaklarına köpekleri, hayvanseverler görevlendirilsin, hayvan sevmeyen sırf görev diye bu işi yapan birileri olmasın barınaklardaki hayvanlar birbirini yiyor açlıktan Allah razı olmasın, hayvanseverler görevlendirilsin, kontrol edilsin hayvanda kurtulsun insan da" dedi.

"İnsanları parçalayan köpeklerden nefret ediyorum"

Açıklamalarıyla kısa sürede gündem olan Tilbe, paylaşımlarına şu şekilde devam etti:

"Bütün insanların ve hayvanlarınyaşama hakkı vardır, fakat saldırmaya öldürmeye hakkı yoktur, olmamalıdır. Yasalar insanın dahayvanın da birbirine zarar vermeden yaşamalarınıkanunlaştırmalıdır. İnsanlara grup halinde saldıran parçalayan,öldüren köpeklerin insan öldüren bir insandan farkı yoktur, cezalandırılmalıdır. Başka insanlara saldırmak için özgür bırakılmamalıdır. Bende şu ano çocukları kadınları insanları parçalayan köpeklerden nefret ediyorum.Sevmek için bir sebep göremiyorum."

Güven İslamoğlu’ndan Yıldız Tilbe’ye: Zehirli et yiyip can çekişerek ölen bir canı kendisine izletmek isterdim

Çevre programcısı Güven İslamoğlu, Yıldız Tilbe’ye sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

İslamoğlu, “Yıldız Tilbe’yi takip ettiğim kadar zor bir yaşamı olmuş. Onu bu zorluğa sürükleyenlere de zehirli et vermeyi düşündü mü acaba? Zehirli et yiyip can çekişerek ölen bir canı kendisine izletmek isterdim. Saldırgan hayvan tecrit edilir, zehirlemek suç. Yeni yasa böyle” diye yazdı.

Tilbe'nin paylaşımları şöyle: