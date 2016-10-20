Sakarya'da radyoaktif madde paniği!

Sakarya'da 2'si doktor 10 kişide radyoaktif madde tespit edildiği öne sürüldü.

NTV'nin haberine göre, Arifiye Neviye Mahallesi'nde yaşayan Eyüp B. Salı günü bir yakınının çalıştığı inşaatta bulduğu metal maddeyi evine getirdi.

Salı akşamından itibaren mide bulantısı yaşayan Eyüp B, çarşamba günü ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Hastanede mide bulantısına karşı iğne vurularak evine yollanan Eyüp B'nin vücudunda morluklar ve yaralar çıkmaya başladı.

Eyüp B. bu sabah Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın, Doğum ve Çocuk Hastalıkları Merkezi'ne getirildi. Eyüp B.'yi muayene eden doktorlar radyasyondan şüphelenince, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne (AFAD) haber verildi.

Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, Arifiye ilçesinde "radyoaktif madde" bulunduğu iddialarına ilişkin, "Yapılan ölçümlerde yayılmış radyoaktif madde tespit edilmedi" dedi.

Acil servise giriş yasaklandı

AFAD ekipleri Arifiye'deki evin bulunduğu sokağı boşaltırken, vatandaşlara maske dağıtıldı. Aynı zamanda Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın, Doğum ve Çocuk Hastalıkları Merkezi'nin çocuk acil servisine girişler yasaklandı. Personel dışarı çıkarılırken, ölçüm yapması için görevliler çağırıldı. Hastaneye gelen hastalar başka hastanelere yönlendirildi.

AEK uzmanları inceleyecek





AFAD ekipleri Eyüp B.'nin evinde yaptığı ilk incelemelerde radyasyon tespit edemedi. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'ndan uzmanların Arifiye'deki ev ile doğumevine gelmesi bekleniyor.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın, Doğum ve Çocuk Hastalıkları Merkezi Başhekimi Yakup Tomak, "Şu anda hasta kabulünü durdurduk. Ölçüm yapılmasını bekliyoruz. Hastaları Serdivan'da bulunan hastaneye yönlendiriyoruz" dedi.