T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Sakarya'da radyoaktif madde paniği!

İnşaatta bulduğu metal malzeme ile oynadıktan sonra vücudunda morluklar oluşan bir çocuk hastanede tedavi altına alındı

20 Ekim 2016 18:04

Sakarya'da 2'si doktor 10 kişide radyoaktif madde tespit edildiği öne sürüldü.

NTV'nin haberine göre, Arifiye Neviye Mahallesi'nde yaşayan Eyüp B. Salı günü bir yakınının çalıştığı inşaatta bulduğu metal maddeyi evine getirdi. 

Salı akşamından itibaren mide bulantısı yaşayan Eyüp B, çarşamba günü ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Hastanede mide bulantısına karşı iğne vurularak evine yollanan Eyüp B'nin vücudunda morluklar ve yaralar çıkmaya başladı.

Eyüp B. bu sabah Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın, Doğum ve Çocuk Hastalıkları Merkezi'ne getirildi. Eyüp B.'yi muayene eden doktorlar radyasyondan şüphelenince, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne (AFAD) haber verildi.

Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, Arifiye ilçesinde "radyoaktif madde" bulunduğu iddialarına ilişkin, "Yapılan ölçümlerde yayılmış radyoaktif madde tespit edilmedi" dedi.

Acil servise giriş yasaklandı

 

AFAD ekipleri Arifiye'deki evin bulunduğu sokağı boşaltırken, vatandaşlara maske dağıtıldı. Aynı zamanda Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın, Doğum ve Çocuk Hastalıkları Merkezi'nin çocuk acil servisine girişler yasaklandı. Personel dışarı çıkarılırken, ölçüm yapması için görevliler çağırıldı. Hastaneye gelen hastalar başka hastanelere yönlendirildi.

 

AEK uzmanları inceleyecek



AFAD ekipleri Eyüp B.'nin evinde yaptığı ilk incelemelerde radyasyon tespit edemedi. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'ndan uzmanların Arifiye'deki ev ile doğumevine gelmesi bekleniyor.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın, Doğum ve Çocuk Hastalıkları Merkezi Başhekimi Yakup Tomak, "Şu anda hasta kabulünü durdurduk. Ölçüm yapılmasını bekliyoruz. Hastaları Serdivan'da bulunan hastaneye yönlendiriyoruz" dedi.

ETİKETLER

SakaryaAFADEyüp Bradyoaktif maddeSakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İlgili Haberler

Yine radyoaktif sızıntı

Japonya’da daha önce depremde hasar gören Fukuşima nükleer santralinde yeniden radyoaktif su sızıntısı olduğu tespit edildi. En az 100 ton zehirli suyun sızdığı belirtiliyor.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24