Yine radyoaktif sızıntı

Fukuşima nükleer santralindeki yeraltı soğutma havuzlarından birinden yaklaşık 100
ton radyoaktif suyun sızdığı bildirildi.
Sızıntının çarşamba gecesi tespit edildiğini
ve ardından sızıntının hemen
durdurulduğunu belirten Tepco firması yetkilileri, sızan zehirli suyun denize kadar
ulaşmadığını dile getirdi.
Nükleer santrali işleten Tepco firması, gerekli önlemlerin alındığını belirterek sızıntı
nedeniyle kamuoyundan özür diledi.
Çalışanların dikkatsizliği nedeniyle sızıntının
yaşandığını kaydeden yetkililer,
sızıntının radyoaktif suyun yanlışlıkla zaten dolu olan bir havuza boşaltılması
sırasında
meydana geldiğine işaret etti.
Sızan suyun 700 metre uzaklığa kadar ulaştığı belirtildi.
Japonya'da 11 Mart 2011'de meydana gelen deprem ve depremin yol açtığı tsunami,
Fukuşima nükleer santralinde ağır hasara yol açmıştı.
Başkent Tokyo'ya 200 kilometre uzaklıkta bulunan santralden
tonlarca radyoaktif su
sızmış ve radyoaktif tehlike nedeniyle santralin çevresindeki yerleşim yerleri tahliye
edilmişti.