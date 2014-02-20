Yine radyoaktif sızıntı

Fukuşima nükleer santralindeki yeraltı soğutma havuzlarından birinden yaklaşık 100

ton radyoaktif suyun sızdığı bildirildi.

Sızıntının çarşamba gecesi tespit edildiğini

ve ardından sızıntının hemen

durdurulduğunu belirten Tepco firması yetkilileri, sızan zehirli suyun denize kadar

ulaşmadığını dile getirdi.

Nükleer santrali işleten Tepco firması, gerekli önlemlerin alındığını belirterek sızıntı

nedeniyle kamuoyundan özür diledi.

Çalışanların dikkatsizliği nedeniyle sızıntının

yaşandığını kaydeden yetkililer,

sızıntının radyoaktif suyun yanlışlıkla zaten dolu olan bir havuza boşaltılması

sırasında

meydana geldiğine işaret etti.

Sızan suyun 700 metre uzaklığa kadar ulaştığı belirtildi.

Japonya'da 11 Mart 2011'de meydana gelen deprem ve depremin yol açtığı tsunami,

Fukuşima nükleer santralinde ağır hasara yol açmıştı.

Başkent Tokyo'ya 200 kilometre uzaklıkta bulunan santralden

tonlarca radyoaktif su

sızmış ve radyoaktif tehlike nedeniyle santralin çevresindeki yerleşim yerleri tahliye

edilmişti.