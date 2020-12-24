'Sakarya’daki Kürt işçilere saldırı' soruşturmasında 'Halkı kin ve düşmanlığa sevk etme' suçlamasına takipsizlik kararı

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde Sakarya'ya giden Kürt işçilere yönelik 4 Eylül’de işveren ve köylülerin gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin başlatılan soruşturmada ‘Halkı kin ve düşmanlığa sevk etme suçu’ndan takipsizlik kararı verildi.

Basnews'te yer alan habere göre Mardin Barosu’ndan avukat Leyla Kaya, Kemal Erdem, Nurullah Öner ve eski Sakarya Baro Başkanı Zafer Kazan takipsizlik kararına itiraz edecek.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinden Sakarya'ya fındık toplamaya giden Demir ailesi çalıştıkları tarlanın sahipleri tarafından 4 Eylül’de saldırıya uğramıştı. Sakarya’nın Karasu ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi’nde yaşanan saldırıya ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Yaşları 25 ile 14 yaş arasında değişen ve çoğu akraba olan işçilere çavuşluk yapan Kasım Demir, olayın yaşandığı tarihte BBC Türkçe’ye yaptığı açıklamada, tarla sahibinin oğlunun önce kendisine saldırdığını, araya girip engel olmak isteyen yeğenlerinin de bu esnada darp edildiklerini söyledi.

Mardin Barosu’ndan avukatlarla birlikte bugün Kocaali Savcılığı ile görüşen eski Sakarya Baro Başkanı Zafer Kazan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada saldırının ayrımcılık olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Olay ortaya çıkar çıkmaz savcılık dosyayı açmış. Dosya açılmış olmasına rağmen başta valilik olmak üzere idari kurumlar bunu inkar etti. Gereği hızlı bir biçimde yapılmadı. Saldırı sırasında Kürt işçilere ‘Burası Mardin’e benzemez, Burası Sakarya’ denmiş. Bunun tek bir adı var ayrımcılık. Orada Düzceli, Ordulu, Trabzonlu bir işçi olsaydı ‘burası Trabzon’a benzemez’ diyemezlerdi. Mardinli bir Kürt işçi olunca bunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliyorlar. Bu açık ve net bir şekilde ayrımcılıktır ancak bu ayrımcılığa rağmen takipsizlik kararı verildi. Biz bu karara itiraz edeceğiz"

TIKLAYIN | Mardin’den gelen fındık işçilerinin Kürtçe konuştukları için dayak yediği iddia edilen bahçede aslında neler oldu?

TIKLAYIN - Barolardan, Sakarya'daki Kürt işçilere saldırıya ilişkin rapor: Cezasızlık politikaları saldırıları artırıyor

TIKLAYIN - Sakarya'da saldırıya uğrayan Kürt işçileri ziyaret etmek isteyen heyet engellendi; "Irkçılık yapıyorsunuz"

TIKLAYIN - "Sakarya’da Kürt işçilere yönelik saldırıya AKP ve MHP iktidarının kullandığı ayrıştırıcı dil zemin hazırladı"