"Sakarya’da Kürt işçilere yönelik saldırıya AKP ve MHP iktidarının kullandığı ayrıştırıcı dil zemin hazırladı"

Saadet Partisi Diyarbakır İl Başkanı Fesih Bozan, Sakarya’da Kürt işçilere yönelik saldırıya AKP ve MHP iktidarının kullandığı ayrıştırıcı dilin zemin hazırladığını söyledi.



Saadet Partisi Diyarbakır İl Başkanı Fesih Bozan, Sakarya’da Kürt mevsimlik işçilere yönelik gerçeklesen saldırıya ilişkin partilerinin İl Örgütü binasında basın toplantısı düzenledi. Bozan, yaptığı açıklamalarda işçilere yönelik saldırıya AKP ve MHP iktidarının kullandığı ayrıştırıcı dilin zemin hazırladığı ifade etti.



"AKP ve MHP ittifakının oy almak ve iktidarlarını sürdürmek için kendilerinden olmayan herkese karşı suçlayıcı, kutuplaştırıcı, ötekileştirici dil kullanması nedeniyle bu tür saldırıların gerçekleştiğini" söyleyen Bozan, bir diğer sebep olarak ise işsizliğe işaret etti.

"Sakarya tepkisini göstermelidir"

Yargının faillere yönelik ivedi bir şekilde soruşturma açması gerektiğini belirten Bozan, “Sakarya halkı, Sakarya Barosu, Sakarya'daki siyasi partiler, kadın dernekleri ve STK'ler bu olayı lanetlemeli ve faillerin cezalandırılması için gerekli girişim ve takibi yapmalıdır. Ki bu olayın münferit olduğu ve hiç kimse tarafından tasvip edilmediği ortaya konulmuş olsun” dedi.



Bozan, saldırıya ilişkin yapılması gerekenleri sıraladı:

“Başta eğitim müfredatı olmak üzere yazılı ve görsel medyada her türlü ırkçı ve milliyetçi söylemler terk edilmelidir. Başta iktidar ve ortağı olmak üzere tüm siyasiler ve medya kutuplaştırıcı, ötekileştirici ve nefret dilini terk etmelidir. İnsanlar arasındaki adabı muaşeret kuralları ilkokuldan itibaren öğretilmelidir. Mevsimlik işçilerin sorun ve sıkıntıları ile her türlü sosyal hakları devlet tarafından düzenlenmeli ve güvence altına alınmalıdır. İşçiler, patron ve dayıbaşı denilen kişilerin insafına bırakılmamalıdır. Yıllardır hep söylediğimiz, ‘herkesin kendi köyünde ve ilçesinde karnının doyurması’ için üretim ve istihdama yönelik, yaygın ve süratli bir şekilde sanayi yatırımları yapılmalıdır. Tarım ve Hayvancılık tekrar cazip hale getirilmelidir.”