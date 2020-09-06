Sakarya’da Mardin’den gelen fındık işçilerinin ‘Kürtçe konuştukları için dayak yedikleri’ iddiası sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu. Peki o bahçede gerçekte ne yaşandı?

Sakarya’da saldırıya uğrayan Mardinli Demir ailesinin mensupları, 15-16 kişilik bir grup halinde 20 gün önce fındık bahçelerinde çalışmak üzere Sakarya’ya geldiler. En büyükleri 27 yaşındaydı. En küçükleri ise 15 yaşındaki Şilan. Gruplar halinde bahçelerde çalışıyorlardı. Cuma günü de Hasan Cebecioğlu adlı kişinin bahçesinde çalışmaya başladılar. Ancak fındık toplarken anlaşmazlık çıktı. Daha sonra da görüntülere yansıyan olaylar yaşandı.

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, Demir ailesinin üyeleri başlarından geçenleri şöyle anlattı:

Baran Demir: “Cuma sabah erkenden çalışmaya başladık. 2 saat falan geçmişti. Hasan adlı bu adamın bahçesindeki ilk günümüzdü. Fındık topluyorduk. Hasan adlı adamın torunu bizi yönlendiriyordu. Bize ‘Bu tarafa kayın, burayı da toplayın’ dedi. Biz de o tarafa yöneldik. Ancak Hasan gelerek ‘Köpek sürüsü gibi ne o tarafa bu tarafa gidiyorsunuz’ diye bize kızdı, hakaret etti. Biz de torununun yönlendirdiğini söyledik. Hakarete devam etti. ‘Seni jandarmaya şikâyet edeceğiz, işçilere kötü davranıyorsun diye’ dedik. Orada artık çalışmayacağımızı söyledik. Köye gittik. Oğullarını aramış demek ki. Oğulları geldi. ‘Babamıza kim böyle böyle dedi’ diye sordular. Küfür edip bize saldırdılar. 15 yaşındaki kuzenim Şilan’ı da darp ettiler.”

Doğan Demir: “‘Burayı Mardin mi sandınız, it sürüleri!’ şeklinde laflar söylüyor. Hakaret ediyor. Tartışma oluyor. Sonra adam oğullarına haber veriyor. Onlar da kalabalık olarak gelip darp ediyorlar. Kuzenimiz Şilan da darp edilmiş. Olayın takipçisi olacağız, şikâyetçi olacağız.”

CHP lideri Kılıçdaroğlu, fındık işçilerini aradı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya'da çalıştıkları sırada darp edilen fındık işçilerinden Kasım Demir'i telefonla aradı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, saldırıya uğrayan işçilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'dan açıklama

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, olayla ilgili şunları söyledi: “16 tarım işçisinin geçimsiz bir işverenin tutum ve davranışlarından dolayı rahatsız olduğunu görüyoruz. Bunun üzerine işçiler ayrılmak istiyor. Tartışma sonrasında maalesef üzücü bir hadiseye, kavgaya dönüşüyor. Ne işveren tarafından ne de işçiler tarafından herhangi bir şikâyette bulunulmuyor. Olayın detaylarının ortaya çıkarılması ve sürecin işleyebilmesi için resen konuyla ilgili bir soruşturma başlatıldı.”