CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya'da çalıştıkları sırada darp edilen fındık işçilerinden Kasım Demir'i telefonla aradı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, saldırıya uğrayan işçilere geçmiş olsun dileklerini iletti.