Çağdaş Türk şiirinin önde gelen temsilcilerinden Salih Bolat Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Çağdaş Türk şiirinin önde gelen temsilcilerinden şair, yazar ve akademisyen Salih Bolat, Koronavirüs nedeniyle 66 yaşında yaşamını yitirdi.. Bolat, bir süredir hastanede tedavi altındaydı.

Son olarak yazıları Gazete Duvar'da yayınlanan Bolat'ın vefatının ardından Yitik Ülke Yayınları bir paylaşım yaparak, "Sevgili şair dostumuz, ağabeyimiz Salih Bolat’ımızı yitirdik. Ailesinin, dostlarının, sevenlerinin, hepimizin başı sağ olsun… Ruhu şad olsun…" ifadelerini kullandı.

Berken Döner, Bolat'ın ardından, "Biricik sevgilimi, taparcasına sevdiğim adamı, Salihim'i Salih Bolat'i kaybettik." paylaşımını yaptı.

Salih Bolat kimdir?

Salih Bolat, 1956'da Adana'da doğdu. İlkokulu ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra, Gazi Üniversitesi’nin Sosyal Politika Bölümü'nü bitirdi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü'nde yüksek lisans ve Doktora programlarını tamamladı. Çeşitli üniversitelerde, öğretim üyesi olarak Senaryo, Sinema ve Edebiyat, Dramatik Yazarlık, İletişim Yazarlığı, Tiyatro Tarihi, İletişim ve Edebiyat, Eleştirel Okuma adlı dersleri verdi.Edebiyat yaşamına Yeni Adana gazetesinin kültür sanat sayfasında öyküler yazarak başladı (1974). Arkadaşlarıyla birlikte Koza adlı dergiyi çıkardı (1975). İlk şiirini bu dergide yayımladı.1977-1980 yılları arasındaYapıt dergisinin, 1982-83 yıllarında Petek dergisinin yazı kurulu üyeliğinde bulundu. 1984-86 yıllarında Yarın dergisinin çalışmalarına katıldı. 1980 yılı başlarından itibaren Yeni Olgu, Oluşum, Edebiyat 81, Türkiye Yazıları, Süreç, Yeni Düşün, Varlık, Gösteri, Düşler, Şiir-lik, Edebiyat ve Eleştiri, Defter, E, Kaçak Yayın, Evrensel Kültür, Yasakmeyve gibi dergilerde şiirler ve yazılar yayımladı. 1995-97 yıllarında Siyah Beyazgazetesinde, "Duygusal Düşünceler" adlı köşede yazdı.

Bu yazılarından seçtiklerinin de yer aldığı yazılarını, daha sonraki yıllarda, aynı adla bir kitapta topladı. 1996 yılında, Radyo C'de "Şiir Penceresi" adlı programı yapımcı ve sunucu olarak yürüttü. Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü'nün veOrhon Murat Arıburnu Şiir Ödülü'nün seçici kurul üyeliklerinde de bulunan Salih Bolat, Edebiyatçılar Derneği'nin ve Türkiye Yazarlar Sendikası’nın Yönetim Kurulu Üyeliğinde de görev aldı. 2010 Yılında, Uluslararası Sete Şiir Festivaline katılmak üzere Fransa’ya davet edildi.

Şiir

Yaşanan (1983)

Bir Afişin Önünde (1986)

Sınır ve Sonsuz (1988)

Karşılaşma (1992)

Uzak ve Eski (1996)

Gece Tanıklığı (2000)

Açılmış Kanat (2004)

Yol Ayrımı (Seçme Şiirler, 2006)

Kanıt (2006)

Atların Uykusu (2014)

Düzyazı

Duygusal Düşünceler (1999)

Şiir Sanatı (Yaşar Nabi Nayır ile birlikte, 2004)

Öykü Yazma Teknikleri (2004)

Deniz Feneri (Eren Aysan ile Birlikte, 2006)

İletişim ve Edebiyat (2008)

Ödülleri

1984 Akademi Kitabevi Şiir Başarı Ödülü (Yaşanan adlı yapıtı ile)

1986 Yaşar Nabi Nayır Şiir Ödülü (Bir Afişin Önünde adlı yapıtı ile)

1990 Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü (Karşılaşma adlı yapıtı ile)

2002 Ahmed Arif Şiir Ödülü (Açılmış Kanat adlı yapıtı ile)

2007 Behçet Aysan Şiir Ödülü (Kanıt adlı yapıtı ile)

Bolat 7 Kasım'da yaptığı paylaşımda, "Kalleşliğin karanlık elleri, Muzaffer ve İlhan Erdost'un aydınlanma sürecimizdeki cesur ve özverili çabalarının bedelini ağır ödetti. Onlardan bize duvarların arkasını, ufukların ötesini görebilme, poetik ve politik imkanlar kaldı." ifadesini kullanmıştı.

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