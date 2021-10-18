Saint Pierre Han restore edilecek

Mülkiyeti İtalyan Dominiken Rahiplerine ait Galata’daki Saint Pierre Han'ın (Sen Piyer Han) restorasyonu için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Bahçeşehir Uğur Eğitim Vakfı arasında protokol imzalandı.

Beyoğlu Galata'da bulunan Saint Pierre Han'da "St. Pierre Han Restorasyon Projesi Tanıtım Programı" düzenlendi.

Programda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, St.Pierre Han'ın İstanbul için önemine dikkat çekerek, tarihi mirası koruyarak gelecek nesillere aktarma sorumlulukları bulunduğunu söyledi.

Yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik St. Pierre Han restorasyonunda 3 ana hedef olacağını kaydeden İmamoğlu, handa geçici ve kalıcı sergi salonları, kütüphane, atölyeler ile kültürel etkinlik alanlarının yer alacağını bildirdi.

Bahçeşehir Uğur Eğitim Vakfı Başkanı Enver Yücel ise şehrin kültürel mirasına katkısı olacak projeyi ve iş birliğini önemsediklerini belirterek İBB'ye teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Yücel arasında, restorasyona ilişkin protokol imzalandı.

Osmanlı Bankası'na ev sahipliği yaptı

1771-1775 yılları arasında Fransızlar tarafından inşa edilen St. Pierre Han, uzun yıllar Fransız tüccarlarını ağırladı, 1863'te de Osmanlı Bankası'na ev sahipliği yaptı. İçinde 14. yüzyıldan kalma izler de taşıyan, konsoloslukların, büroların yer aldığı han, İstanbul’un kozmopolitliğini gösteren en önemli yapılardan biri olarak önemini koruyor.

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