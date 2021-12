İmamoğlu: Benim her gezimden partimin, Genel Başkanımın haberi var

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, il gezileriyle ilgili olarak, "İstanbul'un sınırlarının dışına adım mı atmayalım yani? Ne kadar saçma bir bakış açısı; bir. İkincisi; benim her gezimden partimin, Genel Başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun haberi vardır. Çünkü ben kendisini ararım. Gezilerimle ilgili bilgi veririm. Ne için gittiğimi anlatırım. Kendisinin bu süreçle ilgili, her aşamasından, her adımından haberi vardır. Üçüncüsü; benim gezimin gündemi bellidir" dedi. Diyarbakır'da kendisinin bilgisi dışında bir miting organize edildiği duyumunu alınca hemen ilgilileri uyardığını ve kararın geri çekildiğini belirten İmamoğlu, konunun CHP Genel Merkezi ile uzaktan yakından ilgisinin bulunmadığını söyledi.

İBB, Bahçeşehir Uğur Eğitim Vakfı ile birlikte Galata'daki Saint Pierre Han'ı restore etmek üzere protokol imzaladı. Protokol imza töreninin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

İmamoğlu, son dönemde gerçekleştirdiği il gezileri ve bundan aldığı geri dönüşler ile Diyarbakır Darkapı'da yapmak istediği mitingin CHP Genel Merkezi'nin talimatı üzerine iptal edildiği yolundaki iddiasıyla ilgili bir soru üzerine şunları söyledi:

"İstanbul'un sınırlarının dışına adım mı atmayalım yani"

“İl gezileri ilk defa olmuyor. Hatta Ekrem İmamoğlu olarak, İBB Başkanı olarak da daha önceki belediye başkanlığım döneminde de belki de hayatımın en az il gezisi yaptığım dönemi yaşıyorum. Bakarsanız, böyle 6-7 ayda ilk defa iki gezi yapmışımdır diye görürsünüz. Ne yapalım yani? İstanbul'un sınırlarının dışına adım mı atmayalım yani? Ne kadar saçma bir bakış açısı; bir. İkincisi; benim her gezimden partimin genel başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun haberi vardır. Çünkü ben kendisini ararım. Gezilerimle ilgili bilgi veririm. Ne için gittiğimi anlatırım. Kendisinin bu süreçle ilgili, her aşamasından, her adımından haberi vardır. Üçüncüsü; benim gezimin gündemi bellidir. Yani Elâzığ’a niçin gittim? Veya Diyarbakır'a niçin gittim kısmı bellidir. Ve biz bununla sorumluyuz.

"Mitingle ilgili bilgim yoktu, uyardım kararı geri çektiler"

Bir miting ve hani böyle bir süreçle bizim hiç alakamız ve bilgimiz dahi yoktu. Arkadaşlarım sosyal medyada bu paylaşımı görünce, oradaki yönetimi veya bu konudaki karar alanları uyardım ve ondan sonra da bu kararı alanlar bunu geri çektiler. Genel merkezle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Çünkü bizim gezimizin öyle bir niyeti yok zaten. Bizim gezimizin niyeti, Elâzığ’da çok hayırlı bir işe imza atmak. Gönül isterdi ki oradaki kamu yöneticileriyle imzalayalım. Onlar da katılsınlar.

"Kim kime talimat veriyor, "oraya gitmeyin" diye"

Bence bu gezide sizlerin de devlet yetkililerinin de ele alması gereken ne biliyor musunuz? İBB Başkanı Gümüşhane'ye gidiyor ve çok değerli bir okulun başlangıcına imza atıyor. İBB Başkanı Elâzığ’a gidiyor, muazzam bir meslek lisesinin yapımı için süreci başlatıyor, imza atıyor. Allah aşkına devleti temsilen orada niçin o şehrin valisi yok? Orada niçin o şehrin belediye başkanı yok? Kim talimat veriyor? Yani bırakın genel merkezin Ekrem İmamoğlu'yla ilişkisini, hükümetin yöneticileriyle, o şehrin mülki amirinden belediye başkanına, onların ilişkisini sorgulayın. Kim kime talimat veriyor, ‘Oraya gitme’ diyor? Kim kime talimat veriyor, ‘İzinli ol ya da raporlu ol’ diyor, buna bakın. Ya da tesadüf müdür? İmamoğlu hangi şehre giderse o şehrin valisi raporlu, belediye başkanı izinli ya da seyahatte oluyor. Onun için lütfen buna odaklanın. Benim gezimden genel başkanımın haberi var, biz bilgisini veriyoruz. Gayet değerli ve güzel bir süreç yönetiyoruz.

"Bu ilgi benim sorumluluğumu çok çok büyüttü"

Ne gördüm? Şehirlerde şunu gördüm: Millet kararını vermiş, süreci bekliyor. Gerçekten bugünün zor durumlarından, zor koşullarından başta ekonomi, işsizlik, insanların geleceğe dair kuşkuları, eğitim, yani ‘nasıl bir eğitim alacağım, ne olacak’. Yurt, yurtta kalamıyorum. 'Bana yurt verin' diye çığlık atan gençler; kadınlar, anneler, çocuklar, bu manada muazzam bir ilgi gördüm. Bu ilgi benim sorumluluğumu çok çok büyüttü. ‘İstanbul'a döndüğümde görevimi daha iyi yapmalıyım’ duygusuyla döndüm. Benim motivasyonumu çok çok büyüttü. Onun için çok bu anlamda ders aldığım ve bu anlamda motivasyonumu yükselten bir gezi olmuştur. Bu şekilde özetleyebilirim.”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mahkeme kararı sonrasında Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) Büyükada İskelesi'ndeki yerinden tahliye edilmesi sırasında yaşananlar ve kentteki taksi kriziyle ilgili sorular üzerine de şunları söyledi:

"Zabıtaya müdahale eden emniyet güçlerini kim gönderdi hala arıyorum"

“Büyükada İskelesi'ndeki tahliye sırasında kriz çıkmasına sebep olan kimse ben hala arıyorum, bulamadım. Zabıtaya müdahale eden emniyet güçlerini oraya kim, ne için, hangi talimatla, yasanın hangi maddesini kullanarak yolladığını ben arıyorum, bulamadım hala. Elde hiçbir veri yok. Bir talimat yok ortada. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa bir kamu kurumunun hakkı olan bir yeri, bir vakıf adına tahliye edilmesi için yine bir kamu kurumu olan emniyet müdürlüğümüzün çevik kuvvet ekibi, yaklaşık 40-50 emniyet mensubu, tabiri caizse tekme-tokat misali dışarıya atması manzarasını bu ülkeye yaşatan kim? Ben merak ediyorum. Birisi çıksın desin ‘Ben yaptırdım’. Hakkında suç duyurusunda bulunacağım.

"Devletin hakkının hukukunun çiğnendiği bir anı yaşadık"

Bir devletin hakkının, hukukunun korunmasına dönük, bunun çiğnendiği bir an yaşandı. Ama biz hakkımız olan, devletin milletin hakkı olan Şehir Hatları'na ait bu iskelenin üst katında anlamsız, gereksiz üçüncü, dördüncü şahıslara farklı eğlenceler, farklı siyasi buluşmalar adına kullanılan bir mekân şeklinde değerlendirilen o alanı tekrar yine devletimize ait, İBB’nin bir kültürel temsiliyet alanı olarak kullanılmasına dönük mücadelemizi sürdürüyoruz. Yapının kimliğine, mimari estetiğine aykırı bir biçimde beni hiç ilgilendirmeyen, memlekete faydasının asla olup olmadığı konusunda hiçbir fikrimin olmadığı bir vakfın kullanması sürecini sona erdireceğimiz konusunda vatandaşlarımız emin olsunlar. Takibimizde.

"Toplumda değerleri yüzde 1 bile değil"

Her zamanki gibi tüm popülist kavramları, bütün değerleri kullanarak inancımızı, Müslümanlığı, İslam'ı kullanarak, sözler, cümleler kurarak kendine yer edinmeye çalıştıklarında bir o kadar daha aslında kendilerini dibe vurdurdular. Kendileri belki 100 üzerinden 100 değeri olduğunu düşünüyorlardı. Toplumun gözünde 30’du 40’tı. Şu an 1 bile değil. O kadar dibe vurdurdular, devam ediyor bu. Yazıktır, günahtır. Biraz aklı olan var ise o yöneticilerin içerisinde, kurucuların içerisinde birazcık aklı olan var ise devlete karşı bu şekilde direnç göstermemeliler. ‘Yanlıştan vazgeçiyoruz, özür dileriz toplumdan’ deyip geri çekilmeliler. Bu feraseti bekliyoruz. Ama bu olmasa da biz 16 milyon İstanbulluya söz verdiğimiz üzere malımıza, mülkümüze sahip çıkmaya devam edeceğiz.

" Taksi plakası ağalığı bitecek"

Biz bir söz vermiştik. Rant peşinde koşan, taksi meselesini plaka değeri üzerinden yorumlayan ve sahip olduğu plakanın kaç lira olduğunu hesap eden akla karşı mücadele veriyoruz. İkinci mücadelemiz de İstanbullunun nitelikli hizmet alması yönünde yeterli sayıda taksinin İstanbul'da var olması mücadelesi. Şimdi hem birinci şık için hem ikinci şık için mücadele ve müdahalelerimiz sürüyor ve sürecek. Bu manada elbette ki kamunun elindeki bize hukukun verdiği gücü kullanma yönünde fırsatlar bitmez. Sürprizin anlamı yitmesin, beklesinler. Gerekli müdahaleyi yapacağız. Fırsatçıların elinden, o bir avuç insanın yılda milyarlarca liralık plaka alışverişi üzerinden İstanbul'un huzurunu tehdit eden bütün o kavramı bertaraf edeceğiz. İstanbul'un hakkı olan, hukuku olan, plaka meselesini de çözüyor olacağız.

"Hukuku buradan göreve davet ediyorum "

İstanbullunun sağlıklı hizmet alması için, yeterli sayıda taksi elde edebilmesi için de mücadelemiz devam ediyor. Yine bu Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında gündeme gelecek. Bu noktada şunu belirtmek isterim. Hukuksuz bir biçimde İstanbullu adına karar alma mekanizması olan UKOME'nin sayısıyla veya katılımcılarıyla oynayan ve saçma sapan bir yönetmelikle bizi kilitlemeye çalışan bakanlığın aldığı karara açtığımız davanın da halen hukuk zeminin görüşülmemesi, bir karara bağlanmamasını buradan kınıyorum. Bu 16 milyon İstanbullunun da hukukun zamanında karşılığını bulamaması, hukuksuz bir biçimde değiştirilen mekanizmanın gerçekten hak ettiği noktaya gelmemesi yönünde hangi el değiyorsa bu üzücü bir eldir, derhal buna son verilmelidir. Saçma sapan o yönetmeliğin derhal değişmesi gerekir. İstanbul’a ait ulaşımla ilgili kararların yine İstanbul'un yönetiminin mekanizma olarak yetkisinde olan bir sürecin tekrar sonuca erdirilmesi lazım. Hukuku buradan göreve davet ediyorum. Bir an önce UKOME ilgili kararın doğru bir biçimde ele alınması ve değerlendirilerek karara bağlanmasını çağrısını yapıyorum.”