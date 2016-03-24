Sahte öğretmenin 20 yıllık maaşı faiziyle geri alınacak

Sahte diploma ile öğretmenlik yaptığı iddiasıyla hakkında soruşturma açılan öğretmenden yaklaşık 20 yıl boyunca devletten aldığı maaşların faiziyle geri alınacağı belirtildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Milli Eğitim Bakanlığı’nın sahte diplomalı öğretmenlere yönelik bu yıl başlattığı çalışma kapsamında Trabzon’da bir öğretmenin sahte diplomalı olarak 19 yıldır öğretmenlik yaptığı belirlenmişti. Başka bir üniversite mezununa ait mezuniyet belgesi üzerinde değişiklik yaparak, Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinden 1997 yılından bu yana öğretmenlik yaptığı belirlenen 4 çocuk annesi öğretmen R.G.S. (45) 2 ay önce görevinden uzaklaştırılmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturmanın sonucunda, söz konusu öğretmenin sahte diploma ile öğretmenlik yaptığı hukuki olarak da netleşirse, 1997 yılından bu yana aldığı maaşların faiziyle birlikte geri alınacağı kaydedildi. Ayrıca söz konusu öğretmen hakkında evrakta sahtecilik suçundan da yasal işlem yapılacağı bildirildi.

Bakanlık sahte öğretmen avında

Öte yandan devlet okullarında görev yapan Türkiye genelindeki 830 bine yakın öğretmenin diplomaları geçtiğimiz aylarda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tek tek incelemeye alınmıştı. Sahte diplomalı öğretmen ve çalışanların peşine düşen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin üniversite diplomalarını mercek altına almış, YÖK’le yapılan anlaşma kapsamında kurulan, “Mezun Sorgulama ve Doğrulama Sistemi” ile MEB’in merkez ve taşra teşkilatında muhtelif kadrolarda görevli personelinin yüksekokul, lisans, yüksek lisans ve doktora diploma bilgilerini incelemeye başlamıştı.