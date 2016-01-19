MEB, sahte diploma sebebiyle 71 öğretmenin görevine son verdi

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın 'sahte diplomalarla öğretmenlik yapanların tespit edildiğini' açıklamasının ardından Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) sahte diplomayla öğretmenlik yaptığı tespit edilen 71 öğretmenin görevine son verildi.

Anadolu Ajansı'ndan Selma Kasap'ın haberine göre MEB Rehberlik ve Denetim Başkanı Atıf Ala, sahte diplomayla öğretmenlik yapanlarla ilgili yürütülen sürece ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı.

Ala, yaklaşık 3 ay önce Gaziantep'te bir öğretmenin, bir okulda, biyoloji bölümünden mezun olmasına rağmen özel eğitim öğretmenliği yaptığına ilişkin ihbarı değerlendirdiklerini ifade etti. Bu öğretmenin mezun olmadığı bir alana ilişkin sahte diploma düzenlendiğinin tespit edildiğini bildiren Ala, bunun üzerine, daha düşük KPSS puanıyla atanmanın mümkün olduğu Özel Eğitim Zihinsel Engelliler Öğretmenliği alanında görev yapan bütün öğretmenlerin diplomalarını acil olarak sorgulamaya başladıklarını belirtti.

71 öğretmenin diploması iptal

Bu kapsamda, 2013-2015 yıllarında MEB tarafından Özel Eğitim Zihinsel Engelliler Eğitimi Öğretmenliği alanında ataması gerçekleşen 4 bin 769 öğretmenin lisans diploması ve geçici mezuniyet belgesinin görev yaptıkları kurumlardan alınarak, belgelerin verildiği görülen üniversitelerden doğruluklarının teyit edilmesinin istendiğini aktaran Ala, şöyle konuştu:

"Yürütülen çalışmalar sonucu bazı öğretmen adaylarının adlarına düzenlenmiş sahte lisans diploması ve geçici mezuniyet belgesi ile öğretmen atamalarına başvurdukları ve atandıkları tespit edildi. Bunun üzerine, 2014-2015 öğretmen atama dönemlerinde sahte diploma ya da geçici mezuniyet belgesi ile ataması gerçekleşen 71 öğretmenin atamalarını iptal ettik. Bakanlık olarak sahte diploma, geçici mezuniyet belgesi ile başvuru iş ve işlemlerinin gerçekleştirildiği tespit edilen bu öğretmenlerin görev yaptığı il veya ilçe Cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunduk.

Ayrıca Adana'da bazı kişiler adına sahte diploma, geçici mezuniyet belgesi düzenledikleri anlaşılan ve kişilere ait ÖSYM şifreleri ile kişiler adına atama başvurusu iş ve işlemlerini yürüttükleri anlaşılan kişi ve kişiler hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığına da suç duyurusunda bulunuldu."

40 bin Lira'ya sahte diploma

Atıf Ala, Bakanlık olarak bazı üniversitelere gönderilen diplomaların teyit işlemlerine ilişkin çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Adli işlemlerle ilgili de bilgi veren Ala, MEB'in, konuyu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosuna ilettiğini açıkladı.

Öğretmenlere mezuniyet belgesi düzenleyen bir "çete" ve "terör örgütü" ihtimali üzerine de araştırmalarını derinleştirdiklerini kaydeden Ala, "Görevlerine son verilen öğretmenlerin daha düşük KPSS puanıyla atanmanın mümkün olduğu 'özel eğitim' öğretmeni olmamalarına rağmen, bu alandan mezuniyeti gösteren sahte diplomalar için 30-40 bin lira ücret ödedikleri tespit edildi" ifadesini kullandı.

Personel de kontrol ediliyor

Bakan Avcı'nın talimatıyla diploma sahteciliğine ilişkin çalışmalarını derinleştiren Bakanlık, okul ve kurumlarda görev yapan bütün personelin mezuniyet bilgilerini teyit etmeye başladı.

MEB Rehberlik ve Denetim Başkanı Atıf Ala başkanlığında, KPSS'nin ilk uygulandığı 1999 yılından bu yana yapılan atamalara ilişkin, geriye dönük bütün öğretmenlerin diplomalarının mercek altına alındığı ayrıntılı inceleme süreci başlatıldı.

MEB, bu çalışmasıyla bütün öğretmenlerin lisans diplomalarının yanı sıra pedagojik formasyon belgeleri ve tezsiz yüksek lisans diplomalarını da "sahte olma ihtimali"ne karşı inceliyor.

MEB ve YÖK işbirliği yapacak

Bakanlık, ayrıca bundan sonra ataması yapılacak öğretmenlerin diplomalarının sorgulanması amacıyla YÖK'ün "Mezun Sorgulama ve Doğrulama Sistemi"nin kullanılması için de çalışma başlattı.

MEB ve YÖK, sistemin kullanımına yönelik protokol imzalanması için çalışmalarını sürdürüyor. YÖK'ün söz konusu sisteme bütün diploma bilgilerini girmesinin ardından Bakanlığın, bundan sonraki bütün öğretmen atamalarında YÖK'ün veri tabanını kullanması hedefleniyor. Böylece, bütün eğitim fakültesi mezunu öğretmen adaylarının atanmadan önce bilgilerinin bu sistem üzerinden kontrol edilmesi planlanıyor.