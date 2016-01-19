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Sahte diplomalı öğretmenin görevine son verildi

MEB, 1 milyon 30 bin diplomanın sahte olup olmadığını sorgulaması için YÖK'e başvurdu

19 Ocak 2016 16:35

Antalya'nın Akseki İlçesi'nde sahte diplomayla öğretmenlik yaptığı gerekçesiyle 25 yaşındaki Berivan B.'nin görevine son verildi ve hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Doğan Haber Ajansı (DHA)'da yer alan habere göre; Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın bir süre önce sahte diplomalı öğretmenler olduğu yönündeki açıklamasının ardından yapılan incelemede, Akseki'deki bir ilkokulda Berivan B. adlı öğretmenin sahte diplomayla görev yaptığı belirlendi.

15 Ocak 2015 tarihinde bakanlık atamasıyla Akseki Ali- Hasan Coşkun Kardeşler İlkokulu'nda özel eğitim öğretmeni olarak göreve başlayan Berivan B.'nin Malatya İnönü Üniversitesi Zihinsel Engelliler Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olduğuna ilişkin diplomanın sahte olduğu bakanlık incelemesi sonucu tespit edildi. Bunun üzerine Berivan B.'nin görevine 15 Ocak 2016 tarihi itibariyle son verildiği ve hakkında Akseki Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi. Berivan B.'nin geçen hafta okul yönetiminden annesinin hasta olduğunu belirterek izin aldığı ve ilçeden ayrıldığı kaydedildi.

 

MEB, 1 milyon 30 bin diplomanın sahte olup olmadığını sorgulaması için YÖK’e başvurmuştu

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