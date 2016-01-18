MEB sahte diploma avında

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın, sahte diplomalarla öğretmen olarak göreve başlamış 50-60 kişinin tespit ettiklerini açıklamasının ardından öğretmenlerin ve tüm çalışanların diplomalarını incelemeye alan MEB, 1 milyon 30 bin diplomanın sahte olup olmadığını sorgulaması için YÖK’e başvurdu.

Habertürk’ün haberine göre; Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın yaptığı “Geçtiğimiz atama döneminde sahte diplomalarla öğretmen olan 50-60 kişi tespit ettik. Şimdi tüm öğretmen alımlarını araştırıyoruz. Bunun bir çete işi olduğunu düşünüyoruz” açıklaması kapsamında “sahte diplomalı” öğretmen ve çalışanların peşine düşen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), üniversite diplomalarını mercek altına aldı. Bakanlık, YÖK’ün 25 Kasım’da diploma sahteciliğinin önüne geçmek için kurduğu ve bakanlıklara imzalanan protokollerle sorgulama hizmeti verdiği “Mezun Sorgulama ve Doğrulama Sistemi”nden yararlanmak üzere kurula başvurdu. YÖK, MEB’in merkez ve taşra teşkilatında muhtelif kadrolarda görevli yaklaşık bir milyon 30 bin personelinin yüksekokul, lisans, yüksek lisans ve doktora diploma bilgilerini incelemeye başladı.

Diplomaları sisteme yükleme çalışması devam ediyor

Öte yandan geçen 25 Kasım’dan bu yana tüm üniversitelerden sisteme yüklenen diploma sayısı 6 milyon 398 bin 310’u buldu. 2010 sonrası mezun olanların diplomalarının sisteme yüklenmesi işleminde sona yaklaşıldı, önceki yıllara ilişkin diplomaları yükleme işlemi ise devam ediyor. Çalışma sonlandığında ülkenin yükseköğretim sisteminden alınan tüm diplomalar, YÖK’ün sisteminde toplanmış olacak. YÖK’ün kurumlarla paylaştığı verilerde ad-soyadı, TC kimlik numarası, baba adı, doğum tarihi, mezuniyet tarihi, diploma notu, diploma numarası, üniversite, fakülte, bölüm ve program adı yer alacak. Bu sayede bakanlıklar ve diğer kurumlar memur adayları ile personelin bilgilerini teyit edebilecek, “kötü niyetli” kişilerin sahtecilik yapma şansı azalacak. Diploma sorgulaması yapmak isteyen tüm devlet kurumlarının sahte diplomalı kişileri tespiti kolaylaşacak.

MEB yetkilileri, özellikle Kamu Personel Seçme ve Yerleştirme Sınavı (KPSS) sonuç belgesi üzerinde yer alan “lisans” mezuniyeti bilgisinin hangi bölüm ve programa ilişkin olduğunun yer almamasını fırsat bilen sahtecilerin, diplomalar üzerinde tahrifat yaparak mezuniyet bilgilerini değiştirdiğini ve daha düşük puanla öğretmenlik hakkını elde edebildiğini bildirdi. Bu kapsamda, kendisini özel eğitim ve rehberlik alanı mezunu gibi gösteren 63 kişinin bilgileri savcılığa gönderildi ve bu kişilerin bakanlıkla ilişikleri kesildi.