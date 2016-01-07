Milli Eğitim Bakanı: Sahte diplomalı 50-60 öğretmen tespit ettik

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, sahte diplomalarla öğretmen olarak göreve başlamış 50-60 kişinin tespit edildiğini söyledi. Avcı, bunun bir çete işi olduğu ihtimali üzerinde durulduğunu belirtti.

Avcı, Habertürk Televizyonu'nda katıldığı bir programda şunları söyledi:

"Bazı sahte diplomalarla müracaat edip öğretmen olan arkadaşlar olduğunu tespit ettik. Bazı üniversitelerin diplomalarını, hatta geçici mezuniyet belgelerini taklit ederek öğretmenliğe başvurmuş ve o diplomayı hakiki diploma gibi kabul ettirerek göreve başlamış 50-60 civarında, bunları tespit ettik. Bu soruşturmayı daha da derinleştiriyoruz.



Tüm üniversitelerden geriye doğru kendi öğretmen alımlarımızda bu tür sahte diploma... Bunun bir çete işi olduğu izlenimi var. Hatta bazı ön bilgilerden büyük meblağlarla bu işi organize eden bir çetenin olduğu ön bilgisi de var. Bununla ilgili hem biz çalışıyoruz hem de savcılıkla bu konuda gerekli şeyleri yapıyoruz."



Sahte diplomaların "para karşılığı" yapılıp yapılmadığına ilişkin bir soru üzerine Avcı, "Para karşılığı ama bazı terör örgütleriyle bağlantılı olma ihtimali de var. Bu tarafını savcılıklar daha çok araştırıyorlar"



Şubat ataması uyarısı



Bakan Avcı, sahte diplomalı öğretmenlerin özel öğretim gibi daha çok talep gören branşlarda görüldüğüne dikkat çekerek, "En çok hangi branşta ihtiyacımız varsa orada daha çok öğretmen alıyoruz. Dolayısıyla o branşlara yönelik böyle bir tezgah kurulmuş" dedi.



Şu ana kadar 50-60 dolayında somut tespitlerinin bulunduğunu bildiren Avcı, "Muhtemelen bu çete veya çeteler, şubat atamaları için de bazı öğretmen adaylarına musallat olabilir. Çok ciddi paralarla yani 30-40 bin lira alarak bu sahte diplomaların pazarlandığına dair bir duyum da geldi. Borç çekip ödeyen öğretmenler olduğunu arkadaşlarımız söylediler. Dolayısıyla öğretmen adaylarımız, sakın böyle şeylere tevessül etmesinler. Bu konuda çok ciddi bir çalışmamız var. Yazık olur" değerlendirmesini yaptı.