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Yaşam

Hatay'da sahte diplomalı 7 öğretmenin görevine son verildi

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, sahte diplomalı 50-60 öğretmen tespit ettiklerini söylemişti

21 Ocak 2016 12:13

Hatay'da yapılan çalışmalarda 7 kişinin sahte diplomayla öğretmenlik yaptığı belirlendi. Öğretmenlerin görevine son verilirken, haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Doğan Haber Ajansı (DHA)'da yer alan habere göre; Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde yürütülen çalışmalarda Hatay'ın Kırıkhan İlçesi'nde 2, Antakya, Hassa, Altınözü, Payas ve Dörtyol İlçelerinde de 1'er olmak üzere toplam 7 öğretmenin diplomalarının sahte olduğu tespit edildi. Bunun üzerine öğretmenlerin görevlerine son verilip haklarında Cumhuriyet Savcılığı'na da suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

 

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, sahte diplomalı 50-60 öğretmen tespit ettiklerini söylemişti

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