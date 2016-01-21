Hatay'da sahte diplomalı 7 öğretmenin görevine son verildi

Hatay'da yapılan çalışmalarda 7 kişinin sahte diplomayla öğretmenlik yaptığı belirlendi. Öğretmenlerin görevine son verilirken, haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Doğan Haber Ajansı (DHA)'da yer alan habere göre; Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde yürütülen çalışmalarda Hatay'ın Kırıkhan İlçesi'nde 2, Antakya, Hassa, Altınözü, Payas ve Dörtyol İlçelerinde de 1'er olmak üzere toplam 7 öğretmenin diplomalarının sahte olduğu tespit edildi. Bunun üzerine öğretmenlerin görevlerine son verilip haklarında Cumhuriyet Savcılığı'na da suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, sahte diplomalı 50-60 öğretmen tespit ettiklerini söylemişti