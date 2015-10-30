Sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi

İstanbul'da sahte içki yüzünden zehirlenerek ölenlerin sayısı 14'e yükseldi. Hastanelerin yoğun bakım servislerinde tedavi gören bazı hastaların durumlarının da kritik olduğu belirtildi.

Cinayet Büro Amirliği, dün yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısının 12 olduğunu duyurmuştu. Bakırköy Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Kerim Öztürk'ün ve 4 gündür tedavi gören Halil İnanoğlu'nun hayatını kaybetmesiyle birlikte ölü sayısı 14'e çıktı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde çok sayıda kişinin sahte içkiden zehirlenerek hastaneye kaldırılması üzerine başlatılan operasyon kapsamında, sahte içkileri ürettikleri ve pazarladıkları iddia edilen 15 kişiyi gözaltına alınmıştı.