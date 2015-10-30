İşte 12 kişinin ölümüne sebep olan o sahte içki

İstanbul’daki sahte rakı faciasında ölenlerin sayısı 12’ye yükseldi. Sahte içkilerde kullanılan şişelerin Bulgaristan’dan, etiketlerin Güngören’den geldiği ve depolamanın da Silivri bölgesinde yapıldığı belirlendi. Polis, 9’u ağır 23 kişinin halen hastanede tedavi altında tutulduğu olayla ilgili merdiven altı imalathanelere art arda baskın yaptı, 19 kişi gözaltına alındı. İşin içinde uluslararası bir çetenin de olduğu, ölümlere metil alkolün yol açtığı belirlendi. Sahte rakı içtiği için rahatsızlanan ve 2 gün boyunca yoğun bakımda kaldıktan sonra ölen Metin Kılıç’ın sahte rakıyı kendi imalathanesinde üretenler arasında olduğu ve sahte rakıları piyasaya sürmeden önce kendisinin tattığı anlaşıldı.

Türkiye’yi sarsan sahte rakı faciası, 22 Ekim’de İstanbul Samatya’da Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin karşısındaki parkta kimliği belirsiz 50 yaşlarında bir erkeğin hayatını kaybetmesiyle başladı.

Habertürk’te yer alan habere göre yapılan araştırmada, şahsın alkol zehirlenmesinden öldüğü tespit edildi. Önceki gün de aynı hastaneye ardarda 7 kişi, alkol zehirlenmesi nedeniyle götürüldü. Bu isimlerden Ercan Tümey hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri devreye girerek soruşturma başlattı.

Adli Tıp Kurumu, son 3 günde 9 ölüm vakasının metil alkol zehirlenmesinden kaynaklandığı bilgisini polise iletti. 23 Ekim’de Küçükçekmece’de Serhat Kayaer ve Mustafa Mekik’in, 24 Ekim’de Avcılar’da Yılmaz Aydın’ın, 25 Ekim’de Bayrampaşa’da Naci Çiftçi’nin, 26 Ekim’de Avcılar’da Serdar Milyoner’in, 28 Ekim’de Sultangazi’de Orhan Kurtkız ve Reis Gezer’in metil alkol zehirlenmesinden öldükleri belirlendi. Dün de Metin Kılıç, Dursun Üstün ve Hazım Rıza Pelvan aynı nedenle yaşamını yitirdi. Ölenler ile hastanede tedavi altına alınanların 20’lik ve 70’lik Mastika (Macthka) etiketli sahte rakılardan içtikleri; sahte rakıların 5 TL’den Fatih, Küçükçekmece, Bağcılar, Bayrampaşa, Esenler ve Gaziosmanpaşa’daki büfelerde satıldığı ortaya çıktı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte rakıları üretenlerle satanlara yönelik operasyon başlattı. 6 ayrı büfede sahte alkol sattıkları belirlenen Vedat O., Engin O., İrfan K., Hasan B., Emrah T. ve Muammer Y. ile sahte rakı üretip pazarlayan İsmail B., Metin Ş., İzzet A., Süleyman Y., Nihat B., Metin K., Sinan K. ve Aydın K. gözaltına alındı.

Operasyonlarda Esenler, Küçükçekmece ve Bağcılar’da ortaya çıkarılan 3 ayrı kaçak içki imalathanesinde, üzerlerinde marka bulunan çok sayıda boş şişe, bandrol ve stiker ele geçirildi. Esenler’de Nihat B.’ye ait otoparkın; Küçükçekmece’de İsmail. B.ye, Bağcılar’da Metin K. ve Aydın K.’ya ait apartman dairelerinin imalathaneye dönüştürülmüş olduğu belirlendi.

Uluslararası sahte alkol çetesi

Baskın düzenlenen adreslerden biri de Silivri’deki bir çiftlik eviydi. Burada gözaltına alı- nan 2 kişinin uluslararası bir sahte alkol çetesinin üyeleri olduğu öne sürüldü.

Şişeler, 3 ilçeye dağıtılmış

Polis, birbirleriyle tanıdık olan şüphelilerin Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa ve Fatih bölgelerindeki büfelere sahte alkol dağıtımı yaptığını, son olarak da 21-22 Ekim günlerinde sevkiyat gerçekleştirdiklerini belirledi. Sorguları süren sahte içki imalatçılarının, içkilerde etil alkol yerine, öldürücü etkisi olan metil alkol kullandıkları ortaya çıktı.

Şüphelilerin, metil alkolü ucuz olduğu için tercih ettiklerini ve çoğunlukla Mastika etiketli sahte rakı ürettiklerini söyledikleri öğrenildi. Sahte rakıların şişelerinin ise Bulgaristan’dan getirildiği iddia edildi. İstanbul’daki sahte rakı faciasında ölenlerin sayısı 12’ye yükseldi. Polis, 9’u ağır 23 kişinin halen hastanede tedavi altında tutulduğu olayla ilgili merdiven altı imalathanelere art arda baskın yaptı, 19 kişi gözaltına alındı. İşin içinde uluslararası bir çetenin de olduğu, ölümlere metil alkolün yol açtığı belirlendi.

Ürettiği içkiyi deneyip öldü

Sahte rakı içtiği için rahatsızlanan ve 2 gün boyunca yoğun bakımda kaldıktan sonra ölen Metin Kılıç’ın sahte rakıyı kendi imalathanesinde üretenler arasında olduğu ve sahte rakıları piyasaya sürmeden önce kendisinin tattığı anlaşıldı. Kılıç’ın 15 gün önce aynı suçlamayla gözaltına alınıp serbest kaldığı belirlendi.

10 günde 47 vaka

Sağlık Bakanlığı, 18 Ekim 2015’ten itibaren 47 kişinin alkol zehirlenmesinden etkilendiğini, bunlardan 23’ünün tedavisinin devam ettiğini açıkladı. Tedavi altında olanlar arasında önceki gün Samatya’dan aldıkları sahte rakıyı Pendik’teki evlerinde içen bir karı-koca ve Fatih’te birlikte alkol alan Özcan ile Özkan Yağır kardeşler de bulunuyor.

"Sahtesini almam ama artık rakı ucuzlasın"

Sahte rakıdan zehirlenerek geçtiğimiz pazartesi akşamı tedavi edilen 58 yaşındaki Serkan Ocaksoy, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Fatih’te Genç Osman semtinden içki alıp içiyorum. Bakkal da, büfe de satıyor. Pazar günü 25’lik iki şişe içtim. Şişesini 5 liraya aldım. Mastika rakısı diye satıyorlar, üzerinde de öyle yazıyordu. Nefesim daraldı, gözlerim etrafı bembeyaz görmeye başladı. Tövbe billah, 1 liraya satsalar almam artık. Ama devlet de rakıyı ucuzlatsın."

Yılbaşı öncesi Mastika uyarısı Türkiye’de çok sayıda rakı markası bulunuyor. 20, 33, 70 ve 100’lük şişeler, 20 ile 110 TL arasında değişen fiyatlara satılıyor. Mastika (Machtka) adı verilen rakılar ise Bulgaristan’dan getiriliyor ve Türkiye’de üretilenlere göre çok daha ucuz. Örneğin 70’lik Mastika 20-25 TL’ye, 20’lik Mastika 6-7 TL’ye satılıyor.

Kaçakçılar da genellikle Mastika rakısının sahtesini üreterek daha da ucuza satıyor. Kaçak ve sahte içki üretiminde her sene özellikle yılbaşından önce ciddi artış yaşanıyor. Sahte içkiyi anlamanın ilk yolu ise fiyatından şüphelenmek. Uzmanlara göre, diğer ipuçları ise şunlar:

* Sahte rakının itici bir kokusu ve tadı olur.

* Elle kapatılan sahte rakının alt boğumu şişeye tam oturmaz.

* Yasal rakıda fabrika kodunu, üretim tarihini, kaçıncı şişe olduğunu gösteren seri numaraları bulunur. Sahte rakıda bunlar eksik olur ya da hiç olmaz.

* Sahte rakının kapağı genelde mat görünür.

* Sahte rakı etiketleri elle yapıştırıldığı için düzensiz görünür.