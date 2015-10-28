Sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye çıktı

İstanbul'un Fatih ilçesinde çok sayıda kişinin sahte içkiden zehirlenerek hastaneye kaldırılması üzerine operasyon başlatan Cinayet Büro Amirliği, sahte içkileri ürettikleri ve pazarladıkları iddia edilen 15 kişiyi gözaltına aldı. Hastaneye kaldırılan 12 kişi hayatını kaybederken; tedavisi süren ve durumu ağır olan kişiler bulunduğunu belirten yetkililer, ölü sayısının artabileceğini söyledi. Sahte içki üreten şüphelilerin daha önce de aynı suçtan defalarca gözaltına alındıkları ancak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıkları belirlendi.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, Fatih ilçesinde son 3 gün içinde çok sayıda kişinin baygınlık, şiddetli karın ağrısı, kusma ve görme kaybı gibi belirtilerle hastanelere kaldırılması üzerine polis alarma geçti. Hastanelerin acil servislerine çok ağır durumda getirilen kişilerden 12'sinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin ise yoğun bakım servislerinde tedavi gördüğü belirtildi. Yapılan soruşturmada, bazı kişilerin 35 cc’lik rakıları 5 liradan sattıkları tespit edildi.

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada, sahte içkileri ürettikleri ve pazarladıkları iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin sorgusu devam ediyor.

Emniyet yetkilileri, gözaltındaki kişilerle birlikte ele geçirilen sahte içki numunelerinin incelenmek üzere Adli Tıp'a gönderildiğini, halen tedavisi süren ve durumu ağır olan kişiler bulunduğunu vurgulayarak, ölü sayısının artabileceğini belirttiler.

Küçükçekmece, Esenler, Bağcılar ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde operasyon düzenlendi. Sahte içki ürettiği, temin ettiği ve sattığı iddiasıyla V.O, E.O, İ.K, H.B, E.T, M.Y, İ.B, M.Ş, İ.A, S.Y, N.B, M.K, A.K, S.K. ve A.K. gözaltına alındı. Bu şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, alkol imalatında kullanılan düzenekler ve çok sayıda sahte içki ele geçirildi.

Yetkililer, çok sayıda sahte içkinin piyasaya sürülmüş olabileceğini belirterek, vatandaşları, şüphe duydukları içkileri tüketmemesi konusunda uyardı.

Sahte içkilerin satıldığı ilçeler

Yapılan incelemelerde sahte içkilerin Fatih, Küçükçekmece, Bağcılar, Esenler ve Gaziosmanpaşa'da satıldığı belirledi.

Ölü sayısı artabilir

Emniyet yetkilileri, gözaltındaki kişilerle birlikte ele geçirilen sahte içki numunelerinin incelenmek üzere Adli Tıp'a gönderildiğini, halen tedavisi süren ve durumu ağır olan kişiler bulunduğunu vurgulayarak, ölü sayısının artabileceğini belirttiler.

Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

İstanbul'da yaşanan sahte içki faciasına ilişkin Sağlık Bakanlığı yazılı bir açıklamayaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul ilimizde 18 Ekim 2015 tarihinden bu yana hastanelerimize müracaat eden 47 kişinin benzer nedenlerle alkol zehirlenmesinden etkilendiği anlaşılmış olup, bu vatandaşlarımızdan 6'sı maalesef hayatını kaybetmiştir. Hastalarımızdan 5'i kendi isteğiyle hastanelerimizden ayrılmış olmakla beraber, 18'i tedavi süreçleri tamamlanarak taburcu edilmiştir. 23 hastamızın ise hastanelerdeki tedavisi devam etmektedir. Bu hastalarımızdan 7'sinin hayati tehlikesi mevcuttur.

Zehirlenme vakalarının nedeninin ortaya çıkarılması için yatan hastalardan alınan numuneler incelenmek üzere ilgili laboratuvarlara gönderilmiştir. Ayrıca, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki mevcut Kriz Merkezimizden tüm gelişmeler yakından takip edilmekte olup, emniyet birimleri ile gerekli bilgi paylaşımı yapılmaktadır. Hasta vatandaşlarımızın yakınları da tedavi süreçleriyle ilgili olarak sürekli bilgilendirilmektedir. Gelişmeler doğrultusunda kamuoyuna gerekli açıklamalar yapılacaktır."

Sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenler:

Cumhuriyet'te yer alan habere göre sahte içki nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin isimleri şöyle:



- Serdar Kayar 23 Ekim 2015 tarihinde Küçükçekmece

- Mustafa Mekik 23 Ekim 2015 tarihinde Adli Tıp’a ölü olarak getirimiş

- Kimliği belirsiz bir kişi 24 Ekim 2015 tarihinde Fatih

- Yılmaz Aydın 24 Ekim 2015 tarihinde Avcılar

- Naci Çiftçi 25 Ekim 2015 tarihinde Bayrampaşa

- Serdar Milyoner 26 Ekim 2015 tarihinde Avcılar

- Oran Kutukızı 28 Ekim 2015 tarihinde Sultangazi

- Reis Gezer 28 Ekim 2015 tarihinde Sultangazi

- Ercan Tümey 28 Ekim 2015 tarihinde Samatya

3 imalathane, 6 büfeye baskın yapıldı

Polis hayatını kaybeden kişilerin alkol aldıkları yerleri araştırdığında Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Bağcılar ve Fatih ilçelerinde 6 büfe tespit etti. Bu büfe sahipleri gözaltına alınarak alkol aldıkları kişiler tespit edildi. Bu kişilerin ifadesi doğrultusuda Esenler, Küçükçekmece, Bağcılar ilçelerinde 3 ayrı imalathaneye baskın yapıldı. Baskınlarda yüzlerce şişe sahte içki ele geçirildi. Şebekenin üretim, ve dağıtımını yapan üyelerinin tespit edilerek yakalanmasıyla gözaltı sayısı 15’e yükseldi.

Daha önce gözaltına alınıp serbest kalmışlar

Sahte içki ürettikleri öğrenilen şüphelilerin ele başlarının N.B., İ.B., M.F., A.K. olduğu belirlendi. Bu kişilerin daha önceden sahte içki üretmek suçundan defalarca gözaltına alındıkları ancak ölen kimse bulunmadığı için, çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıkları belirlendi.

‘Bulgar rakısı’na dikkat

Polis tarafından yapılan soruşturmada etil alkol yerine metil alkolle yapıldığı tespit edilen sahte içkilerin piyasada “Bulgar rakısı” olarak bilinen yabancı marka içki etiketleri taşıdıkları belirlendi. Şüphelilerin 'yurt dışından çok ucuza getiriyoruz' diyerek normalde 35 lira olması gereken içkilerin şisesini 5 liraya pazarladıkları öğrenildi.

Sahte içki mağduru olarak hastanelerde tedavi gören mağdurların ise bazılarının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. İçtikleri kaçak içki nedeniyle bazı kişilerin böbrek ve karaciğerlerinde hasar oluştuğu, bazı mağdurların ise gözlerinde problemler bulunduğu öğrenildi. Hastanelerde önceden meydana gelen ve kayıtlara şüpheli ölüm olarak geçen bir çok vakanın da mercek altına alındığı belirtildi.

Öte yandan gözaltına alınan polise, ölümlerle bir ilgilerinin bulunmadığını söyledikleri, daha önce de sahte içki yaptıklarını ancak kimsenin hayatını kaybetmediğini anlattıkları öğrenildi. Şüphelilerin üretim yapılan yerlerden alınan örneklerin incelendiğini kaçak içkinin ölümlere sebep olma nedeninin araştırıldığını söylediler. Resmi ifadelerin bugün alınacağı öğrenildi.

Kaçak alkol soruşturmasında ilginç bir detay da ortaya çıktı. 15 kişinin yapılan operasyonla gözaltına alındığı operasyonun elebaşlarından M.K'nin kaçak yaptığı içkileri önce kendisinin tatdığı ve iki gün yoğun bakımda kaldıktan sonra yine üretimin başına döndüğü ortaya çıktı. Kaçak içkileri şişelerine doldururken yakalanan M.K'nin ölümü atlattıktan sonra yine kaçak içki yapımına dönmesi polisleri bile şaşırttı.

Yetkililer uyardı

Yetkililer vatandaşları uyararak Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Fatih ilçelerinde Bulgar rakısı olarak bilinen yabancı markalar taşıyan içkilerin satın alınmamasını, şüpheli bir durum gördüklerinde 155 polis imdat telefonuna ihbarda bulunmalarını istedi. Gıda Hayvancılık ve Tarım Bakanlığı ile irtibata geçildiğini söyleyen yetkililer, bölgede tüm içki satılan yerlerin ve içkilerin denetlenmesine başlanıldığını söylediler.

Gözaltına alınan şahısların işlemlerinin devam ettiği savcılıktan ek gözetim izni alınan şüphelerin işlemleri bittikten sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi.