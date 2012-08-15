Şahin: Biber gazımız bitkisel, insan sağlığına zararlı değil

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, göz yaşartıcı OC gazının tamamen doğal olup insan sağlığı üzerinde kalıcı hiçbir etkisi olmadığını anlatırken, “CS gazı ise üretici firma tarafından ‘Uygun eğitim almış personel tarafından kullanıldığında insan sağlığına zararlı olmadığına’ dair verilen kalite güvenlik belgesiyle kullanılmaktadır. Ülkemizde, gaz mühimmatlarından kaynaklanan bir ölüm vakası yaşanmamıştır” dedi.

Şahin, CHP'li Kesimoğlu’nun gaz kullanımı ile ilgili soru önergesini yanıtladı. Umut Erdem'in Hürriyet gazetesinde yer alan haberi şöyle:

'Modern ülkelerdeki gibi'

“Kanunlar doğrultusunda, göz yaşartıcı gaz silahları ve mühimmatı, bütün modern ülke güvenlik teşkilatlarında olduğu gibi Teşkilatımızda da gerek kanuna aykırı olarak düzenlenen, gerekse sonradan kanuna aykırı hale dönüşen toplantı ve gösteri yürüyüşleri, özel maharet gerektiren operasyonlar ile benzeri eylemlerde toplulukları dağıtmaya zorlamak, belirli istikametlere yönlendirmek, güvenlik güçlerine karşı yapılan direnişi kırmak ve saldırganları etkisiz hale getirmek gibi amaçlarla kullanılmaktadır.

'Tamamen doğal bir bitki'

“Göz yaşartıcı OC gazı tamamen doğal bitki olup, insan sağlığı üzerinde kalıcı hiçbir etkisi olmadığına dair İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Ana Bilim Dalı tarafından verilmiş rapor mevcuttur. CS gazı ise üretici firma tarafından ‘Uygun eğitim almış personel tarafından kullanıldığında insan sağlığına zararlı olmadığına’ dair verilen kalite güvenlik belgesiyle kullanılmaktadır. Bu çerçevede kayıtlarımıza göre ülkemizde, Emniyet Teşkilatı tarafından kullanılmakta olan gaz mühimmatlarından kaynaklanan bir ölüm vakası yaşanmamıştır.”

Kesimoğlu, önergesinde Mayıs 2012’de Yalova’da arkadaşlarının kavgasını ayırmaya çalışan Çayan Birben’in, astım hastası olduğunu söylemesine rağmen polisin yüzüne biber gazı sıktığını ve öldüğünü de iddia etti. Bakan Şahin, Yalova Valiliği’nden aldığı yazıyla iddiayı şöyle yanıtladı:

Gazdan sonra ‘Sıkma’ dedi

“Halen Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nda işlem gören kasten yaralama olayının taraflarından alınan ifadelerinde ve polis tutanaklarının incelenmesi sonucunda Birben isimli şahsın biber gazı kullanıldıktan sonra ‘Sıkmayın astımım var’ dediği tespit edilmiştir. Olayla ilgili İçişleri Bakanlığı’ndan konunun araştırılması yönünde müfettiş görevlendirilmesi talep edilmiş, görevlendirilen Polis Başmüfettişleri olaya müdahale eden polislerle ilgili idari yönden gerekli soruşturmaya başlamışlardır. Ayrıca Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nca adli yönden tahkikat başlatılmış ve her 2 tahkikat da devam etmektedir.”

Kesimoğlu: Teklif yasalaşmalı

CHP’li Kesimoğlu, Bakan Şahin’in yanıtlarına şu tepkiyi gösterdi: “Bakanın sözleri ‘Biber gazı zararlı değil, personelimiz eğitimsiz’ anlamına mı geliyor? Bu kadar tehlikeli olan ve kimyasal silah sayılan bir maddenin, eğitimsiz kişilerin eline verilmesi bizzat Sayın Bakan’a aittir. Biber gazı kullanımının sınırlandırılması ve zorlaştırılması için daha önce vermiş olduğum kanun teklifi derhal gündeme alınmalı ve yasalaşmalıdır.”